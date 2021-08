Udrží Slavia s Plzní stoprocentní bilanci?

Ligové tabulce vládla po pěti kolech Plzeň s 15 body, které na maximální možný zisk stačilo skóre 9:3. Co by ale za to dal Hradec, který v nové sezoně dokázal vybojovat jen tři remízy a po dvou prohrách v řadě mu patří 13. místo. Obhájci titulu zatím ve čtyřech utkáních nasázeli deset branek a inkasovali jedinou. Nyní by si tuto bilanci mohli výrazně vylepšit, protože změří síly s Karvinou, která se s dvěma body a deseti inkasovanými góly krčí v sestupovém pásmu. Máte o výsledcích jasno? Vsaďte si, sledujte všechny zápasy 1. české ligy na TV Tipsport a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky!

Sešívaní v suchém triku

„Pražané sice v rámci Evropy naráží na své limity, ale na české scéně jsou stále neomezeným vládcem. Alespoň zatím. V lize červenobílí nepadli 50x v řadě! Sice má trenér Trpišovský poměrně zaplněnou marodku, ale stále má kde brát, což bylo vidět v minulém kole, ve kterém se v Edenu představila ambiciózní Ostrava. Nakonec z toho bylo hladké vítězství domácích 4:0 a to byla sestava z poloviny plná náhradníků. Jen na lavičce zůstala jména jako Sima, Stanciu nebo Holeš. Po odvetě Evropské ligy má Slavia čtyři dny na přípravu, což by mělo být dostačující, ale stejně uvidíme asi zase několik borců z druhého sledu. Hosté by měli brát tři body,“ uvádí v analýze na vítězství SKS v kurzu 1,36 za 7 000 Kč diegom.

Inspirujete se?

