Meerschaert? Jsem rychlejší, hlásí Mach!

Jak Mach Muradov svého soupeře Geralda Meerschaerta hodnotí? „Respektuji ho, stejně jako každého, kdo se mnou vezme zápas. Drží černý pásek v jiu-jitsu a připsal si nejvíc ukončení na zemi před limitem v historii UFC v mojí kategorii. Je to specialista na gilotiny. Na druhou stranu, co se týká jeho postoje… Věřím, že mu můj pohyb bude dělat problémy. Rychlost, rány. To by na něj mělo platit. Pokusím se i o kopy na nohu," ukazuje úspěšný bojovník, kudy by mohla vést cesta k překonání dalšího soka na hlavní kartě turnaje UFC.

Levý gard? Vyhovuje!

Na zápas se Mach Muradov pečlivě chystal více než tři měsíce. V Uzbekistánu, v Praze a v Polsku. „Jsem připravený,“ hlásí odhodlaně. Pochopitelně mu nemohlo uniknout, že Meerschaert zápasí v levém gardu. „Také proto jsme v tomto gardu v tréninku spárovali. Byly to brutální, těžké sparingy. Tohle mi sedí. Mám rád, když jdu na soupeře praktikujícího právě levý gard,“ prozradil jednatřicetiletý bojovník žijící v Praze.

Sázka na rychlost

Co ještě řekl k očekávané bitvě v kleci? „Meerschaert má jiný postoj než já. Podle mě jsem mnohem rychlejší. Je fajn, že Američan nemá takedowny jako wrestleři, spíše nízké. V předchozích asi čtrnácti zápasech mi ale takedown nikdo neudělal. Vyznávám stoprocentní defenzivu, stejně jako tomu bylo ve všech třech mých dosavadních bitvách v UFC," poznamenal Mach.

Mach živě na TV Tipsport

Řežba s Meerschaertem podle Macha nejspíše proběhne v postoji. „Nikdy předem neplánuji. Neříkám tedy, že soka vypnu, ale… Z pětadvaceti vyhraných duelů jsem rozdal šestnáct K.O. Celkově mám dvacet ukončení před limitem a pět triumfů na body. Existuje tak velká šance, že zápas ukončím před limitem i teď. Tím ale nechci říct, že se za tím nějak honím. Prostě věřím, že mi tam něco „sedne" a vítězství bude doma. Cítím se super. Váha je taky ideální, chybí mi kolem čtyř, pěti kilo. To stáhnu za den, když bude třeba," říká odhodlaně oblíbenec fanoušků MMA.

