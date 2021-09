US Open: České hráčky živě na TV Tipsport

Druhé kolo US Open okoření souboj českých tenistek. Petra Kvitová se v něm střetne s Kristýnou Plíškovou. V žebříčku WTA je mezi nimi rozdíl více než sto pozic, o favoritce tak není pochyb. V úvodním utkání na turnaji Kvitová dovolila soupeřce jen tři gamy. Plíšková ve Flushing Meadows úspěšně prošla kvalifikací a do hlavní soutěže vstoupila výhrou 2:0 nad Dankou Koviničovou. Bilance vzájemných zápasů je 1:1, od posledního měření sil ale uběhly tři roky.

Úspěšně vstoupila do turnaje i Karolína Plíšková. Zatímco na začátku roku se jí na tvrdém povrchu nedařilo, po hrách v Japonsku postoupila světová čtyřka v Montrealu do finále a v Cincinnati se probojovala mezi nejlepší čtyři. Dostane se i na US Open do semifinále?

Soupeřkou Karolíny bude ve druhém kole Amanda Anisimovová, kterou česká tenistka porazila ve všech třech vzájemných zápasech 2:0 na sety. Naposledy se střetly v osmifinále v Montrealu (6:1, 7:6). Jestli jste přesvědčeni, že rodačka z Loun vyřadí dvacetiletou Američanku, pošlete na tiket kurz 1,4.

Postoupí do třetího kola i Barbora Krejčíková? Největší komunita sázkařů o tom nepochybuje! Domácí Christina McHaleová se v letošní sezoně trápí, na hardu má bilanci 3:10. Naopak česká tenistka předvádí úžasné zlepšení. Od poloviny května má na okruhu WTA neskutečnou bilanci 24:2 s tím, že obě porážky utržila od světové jedničky Bartyové. Vítězství Krejčíkové 2:0 na sety je spojené s kurzem 1,26. Naplní očekávání?

Markéta Vondroušová i Kateřina Siniaková se utkají s nasazenými soupeřkami. Vondroušová vyzve Daryu Kasatkinovou, kterou porazila v posledních dvou vzájemných zápasech. Vyklepne Rusku i tentokrát v kurzu 1,83? Siniaková má před sebou bitvu se světovou osmnáctkou Marií Sakkariovou. Bookmakeři Tipsportu favorizují řeckou hráčku v kurzu 1,42. Necháte se inspirovat nebo si vsadíte na rodačku z Hradce Králové s kurzem 3,01?

Získá Vondroušová alespoň set? Ano!

„Markéta často využívá kraťásky, které soupeřky stojí hodně sil a dokáže je zopakovat klidně třikrát v jednom gamu. Proti ní se postaví Ruska Kasatkinová. Win/Out hráčka, která když nemá den, netrefí ani stodolu. Naopak když ho má, prakticky nezkazí jediný míček a je velmi obtížné proti ní hrát. Její problém však je, že nedokáže udržet výkonnost po celý zápas a ve většině případů prohraje set, i když nakonec zvítězí. Markéta je pro mě kvalitnější tenistkou, nicméně nikdo neví, jestli to tam Rusce bude padat. Proto volím jistější tip, že Vondroušová získá set. Nevěřím, že to dokáže Darya trefovat celý zápas, protože nemá nejlepší psychiku a zrovna na ni by ty kraťásky mohly platit," uvedl v analýze s kurzem 1,33 Kucis1717.

