Nálož UFC ve Vegas! Vzchopí se Till?

V kleci bude opět horko. Nejprestižnější MMA organizace na světě servíruje UFC Fight Night 191. Tahák hlavní karty víkendového turnaje? Derek Brunson vs. Darren Till. Favoritem střetu ve střední váze je podle bookmakerů Angličan Till, kterému to ale v poslední době moc nejde. Padl třikrát z předchozích čtyř duelů (jediný úspěch byl přitom velmi těsný – Kelvina Gasteluma porazil na body).

Před Darrenem Tillem stojí hodně solidní výzva. Alespoň trochu umlčet narůstající zástup pochybovačů, kteří nad ním a jeho kvalitami začínají lámat hůl. V minulosti se mu v UFC dařilo, nyní to však není úplně ono. Potřebuje se chytnout, přesvědčit, že to v něm pořád je. Co na to sázkařská komunita? Věří tomu, že se liverpoolskému zápasníkovi nadcházející fight povede. Většina tipérů sází na něj! Jenže… Americký bijec Brunson je celkem v laufu – tahá čtyřdílnou vítěznou sérii. Bude v noci ze soboty na neděli slavit? Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechny bitvy UFC na akci v Las Vegas živě na TV Tipsport. Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!



V Nevadě bez senzace

Na nejbližší turnaj UFC si posvítili třeba Withfresh12 a Seriousxxx. Jejich prognóza? Odmítají jakékoliv překvapení. První z nich naložil na favority 3 000 Kč, druhý tisícovku. NavrcK7 zase vyhlíží minimálně dvě zahájená kola v klání Brunson vs. Till a ve své analýze stručně vysvětlil, proč se k této sázce rozhodl: „Zápasy obou bojovníků častokrát končí až na body. U Darrena tak dopadly poslední dvě bitvy, u Dereka tři duely z předchozích čtyř.“



Inspirujete se?



Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 150 Kč na své první sázky!