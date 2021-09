Povinnost splněna. Nyní jsou na řadě rudí ďáblové!

Rudým ďáblům se Češi v kvalifikaci postaví podruhé. V předchozím vzájemném střetu byli Lukakovi či Courtoisovi více než vyrovnaným soupeřem a shrábli bod za remízu 1:1. Nyní se ovšem budou muset vyrovnat nejen s venkovním prostředím v Bruselu, ale také s celou řadou absencí. Mimo hru jsou z různých důvodů Kúdela, Provod, Schick, Ševčík a další. Co stačilo na slabé Bělorusko, zdaleka nemusí stačit na hvězdami nabytou Belgii. Ta by totiž okénka v obraně mohla trestat mnohem efektivněji. Zároveň bude potřeba výrazně zvýšit kvalitu v zakončení, které mělo ve čtvrtek v podání českého týmu k ideálu hodně daleko. Podaří se Součkovi a spol. obrat favorita o body? Vsaďte si u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky!

Trefy na obou stranách? Nikoli!

„Oba soupeři mají výborné obrany a gólmany. Belgičané si budou chtít upevnit první místo v tabulce, takže se nikam nepoženou a vsadí hlavně na čisté konto. Vidím to spíše na opatrný střet s cílem neudělat chybu. Klidně si dovedu představit bezbrankovou remízu. Ve vzájemných zápasech to nikdy nebyly gólové hody a teď se to měnit nebude,“ vyhlíží NavrcK7 přesný zásah maximálně na jedné straně v kurzu 1,75.

Inspirujete se?

