Repre pauza plná fotbalových tref!

Elitní evropské fotbalové ligy si daly přestávku. V centru pozornosti se ocitly především reprezentační výběry. Máme za sebou další zápasy kvalifikace na světový šampionát i ME do 21 let, v plném proudu je zámořská MLS a pokračují nižší soutěže. Co na to komunita sázkařů? Hlásí úspěšný lov.