Natáhne SKS neporazitelnost i proti Slovácku?

Reprezentační pauza přišla pro Slavii v pravý čas. Lehkost z loňského ročníku je ta tam. Do značné míry za to může náročný program a zároveň vydařené EURO, kde se Češi zdrželi déle, než řada lidí očekávala. Pár dní volna tak nyní sešívaným přišlo vhod. Hráči měli čas vyléčit zranění a dohnat tréninkové manko. Bude to znát ve střetu se Slováckem, které za sebou má výtečnou loňskou sezonu, a i do té letošní vstoupilo velmi solidně (4–1–1)? Máte jasno? Vsaďte si u Tipsportu, sledujte všechna utkání ligy na TV Tipsport a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky!

Červenobílá smršť

„Červenobílí si budou muset napravovat reputaci z Karviné. Očekávám, že trenér Jindřich Trpišovský vyšle na hřiště nejsilnější možnou sestavu. O víkendu se v béčku rozstřílel Krmenčík (hattrick) a dařilo se i Kuchtovi. Hlavně doufám, že kouč nedá do základu Standu Tecla, ale i s ním by se měla Slavia chytit a borce z Uherského Hradiště přestřílet. Osobně vyhlížím alespoň tři góly Pražanů, které si zahraji i v handicapu,“ uvádí v analýze na triumf SKS v kurzu 1,52 OkrouhloGumidek.

Inspirujete se?

