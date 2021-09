Start Evropské ligy: Zaboduje Sparta? Pohár pro West Ham?

Na pohárové vystoupení se nenaladili zrovna ideálně, o víkendu padli v Plzni. To jejich soupeř, aktuálně osmý tým Superligy s pozoruhodnou „remízovou“ bilancí 1-5-2, naposledy plichtil se Silkeborgem. Skončí smírem i dánsko-česká konfrontace? Vsaďte si u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma na své první sázky.



Největším favoritem Evropské ligy je podle bookmakerů West Ham, za který válčí reprezentanti Tomáš Souček, Vladimír Coufal a Alex Král. Dlouhá cesta pavoukem play off se očekává i od Leicesteru a Neapole. Potvrdí se prognózy? Kladiváři odšpuntují základní část EL v Záhřebu proti Dinamu (mezi oběma kluby půjde o premiérové vzájemné utkání) a lišky se postaví právě italskému mužstvu SSC. Sparta ve svém „áčku" narazí vedle Bröndby na Rangers a Lyon.



Pražané na suchu? Ne



Tipér godzila01 míní, že Vrbova parta, v české lize druhá (s bilancí 5-1-1), začne úspěšně: „Kodaňský celek by měl být outsiderem skupiny. Pokud Letenští chtějí pomýšlet na postup, musí ho dvakrát porazit. Nebo minimálně neprohrát. Samozřejmě, dánský tým má kvalitu, je to poslední šampion Superligy, ale letos se zatím herně hledá. V domácí soutěži nasbíral jen osm bodů v osmi zápasech. Pro jistotu ale na tiket dávám triumf ACS v rámci sázky bez remízy.“



Vidíte to podobně?



