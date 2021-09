Elitní česká fotbalová scéna v neděli servíruje zápasy pohárových zástupců. Sparta, která uhrála na půdě Bröndby Kodaň v Evropské lize bezbrankovou plichtu, přivítá Jablonec. Severočeši doma porazili Kluž 1:0 a do Evropské konferenční ligy vstoupili na jedničku.

České šlágry: Sparta vs. Jablonec a Slavia v Ďolíčku! Sledujte na TV Tipsport!

Velká radost panovala i v Edenu, kde sešívaní zvládli duel s bundesligovým Unionem Berlín (3:1). Dalším soupeřem jim budou v malém pražském derby Bohemians. Tušíte výsledky? Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechna utkání 1. ligy živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Sedm bodů z možných devíti. Taková je dosavadní bilance českých celků v pohárové Evropě. Povzbuzeni dobrými výsledky z kontinentálních soubojů se porvou o další úspěchy na domácí půdě. Sparta, která v minulém kole rupla v Plzni, hostí Jablonec. Tomu se úvod ligové sezony zrovna nevydařil, což dvě výhry ze sedmi kol potvrzují (2-2-3). To sešívaní i v tomto ročníku natahují rekordní sérii bez porážky. V šesti duelech ztratili jen dva body a nyní si brousí zuby na klokany. S těmi však v předchozích třech vzájemných konfrontacích hráli vyrovnaně (0:0, 2:1, 0:1).

ACS v handicapu!

„Po porážce ve Štruncových sadech si popravdě neumím představit, že by fotbalisté z Letné přišli o body i doma už proto, že hosté nemají úplně ideální formu. Osobně vidím šance na triumf Pražanů tak 90 %. Věřím, že to neskončí jednobrankovým rozdílem a Jablonec si pod Ještěd odveze náklep. V předešlých deseti duelech na této trávě se vždy radovali domácí, přičemž jen třikrát to bylo o gól,“ uvádí v analýze na triumf Sparty v handicapu -1,0 (při vítězství 1:0 se vrací vklad) s kurzem 1,6 godzila01.

