Tipsport extraliga: Sejme Gulaš Plzeň? Nuda na Spartě?

České Budějovice po úvodním debaklu v Třinci zabraly. Zmákly tři duely v řadě, v každém z nich daly minimálně čtyři branky a v Tipsport extralize drží čtvrté místo. Co se týká ofenzívy, se 16 góly patří k nejúdernějším celkům. Řádí hlavně nejproduktivnější hráč soutěže Lukáš Pech (1+8) a nejlepší střelec Milan Gulaš (5+2).

V Kladně si hodně oddechli. Rytíři v neděli poprvé v této sezoně bodovali. Přetlačili Litvínov (3:2)! V utkání se blýskl majitel středočeského klubu Jaromír Jágr, autor dvou zásahů a asistence. Bude vidět i v Karlových Varech, které nezažívají extra povedené období? Vedle ztráty forvarda Jiřího Černocha Západočeši museli spolknout tři porážky za sebou. Ještě hůř jsou na tom ve Zlíně. Berani absolvovali pět kol a na triumf stále čekají. Minule ale byli blízko, bitvu s Hradcem dotáhli do nájezdů. Zaskočí Liberec, druhý tým tabulky?



Defenzivní partie v Praze? Ne!



Tipér NavrcK7 zanalyzoval hit v hlavním městě: „Mezi Spartou a Mladou Boleslaví uvidíme alespoň šest tref. Řepík a spol. hrají v útoku výborně, posily ze zámoří Kaše s Chlapíkem si rozumí. Naopak v obraně se mužstvu vůbec nedaří. Výsledky jsou proto dost divoké (5:2, 4:7, 4:3 v prodloužení). I proto tipuju over 5,5. Bolka je stejně jako Pražané ambiciózní. V létě udržela nejlepší hráče, o které byl na trhu zájem. A když se dívám na její letošní bilanci, branky by v úterý měly padat. Kurz 1,8 si proto musím zahrát.“



