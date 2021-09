Hvězdy Tipsport extraligy září: Oslní Krejčí a Jágr i v pátek?

David Krejčí to rozbalil ve velkém stylu. Po dlouholetém působení v zámořské NHL v Bostonu navlékl dres olomouckých kohoutů a lepší začátek nové sezony Tipsport extraligy si snad ani nemohl přát.

Během úvodních čtyř kol nasázel pět branek a patří k top snajprům soutěže. I díky výraznému bodovému příspěvku (5+1) rodáka ze Šternberka Hanáci vyhráli tři ze čtyř zápasů. Vstřelí hvězda Tipsport extraligy gól i v pátečním střetu proti Hradci Králové?

Kladenští Rytíři nenavázali na veledůležitý triumf nad Litvínovem (3:2) a v úterý v Karlových Varech zase padli do deprese. Energie je rozbila 7:4! Hostům nepomohl další bohatý příspěvek Jaromíra Jágra, legendární „68" zaznamenala bilanci 1+2 (zmíněnou Vervu zasypala dvěma zásahy a asistencí). Majitel středočeského klubu si tak v dosavadních pěti duelech připsal velmi solidních sedm bodů (4+3). Bude produktivní i v bitvě s Třincem? Obhájce titulu ze Slezska porazil Kladno v posledních šesti vzájemných zápasech.



Motor se zadrhne



Tipér cermik17 si z pátečního programu Tipsport extraligy posvítil na boj mezi Pardubicemi a Českými Budějovicemi: „Oba týmy před sezonou posilovaly, větší kvalita je ale na straně Východočechů. A to se ještě čeká, až se rozchytá Frodl... Dynamo řadím k černým koňům tohoto ročníku a vůbec bych se nedivil, kdyby se na jaře dostalo do finále. Ano, Motor je v tabulce nahoře, ale kromě Třince dosud narazil spíš na mužstva, která se budou pohybovat v extraligovém podpalubí. Jednička.“



