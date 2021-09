Nabitá neděle na TV Tipsport! V akci Slavia, Bolka i Severočeši

Nedělní fotbalová nabídka na české scéně bude výživná. Mladá Boleslav hostí Slovácko, Teplice změří síly s Olomoucí, mistrovská Slavia se v Edenu utká s Hradcem Králové a v derby pod Ještědem si to o důležité body rozdá Jablonec s Libercem.

Ozdobou nedělního ligového programu bude 57. Podještědské ligové derby mezi Jabloncem a Libercem. Zatímco do toho posledního vstupovali v lepší pozici hráči Slovanu a oba celky se pohybovaly v horních patrech tabulky, nyní je situace diametrálně odlišná. Jablonci před tímto kolem patřila devátá příčka, Liberec byl dokonce až 14.

Oba soupeři v posledních týdnech alespoň trochu zachránili situaci. Liberec na ligové scéně remizoval v Pardubicích a následně U Nisy porazil Mladou Boleslav. Zelenobílí si poradili s Karvinou a na pražské Letné urvali cenný bod. Mezitím navíc dokázali v evropské Konferenční lize přehrát Kluž!

„Ani jeden z týmů neměl ideální vstup do ligy. V případě hostů se dá mluvit skoro o katastrofálním úvodu. Nebýt mladoboleslavského Skaláka, který zavinil penaltu a byl vyloučen, tak by Liberec Středočechy těžko porazil. V případě Jablonce je vidět zlepšující se forma, kdežto u jeho soupeře mi to nepřijde. Očekávám vítězství domácích,“ uvádí godzila01 v analýze na triumf domácích v sázce bez remízy v kurzu 1,45.

