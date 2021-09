Repríza finále: Bílí Tygři opět v pasti? Sledujte na TV Tipsport!

Zajímavý duel bude k vidění v pardubické aréně. Dynamo změří síly s Energií. Oba týmy nasázely v sedmi utkáních shodně 24 gólů. Přinese i toto střetnutí parádní přestřelku? Alespoň šest branek je spojeno s kurzem 2,01. Východočeši proti Karlovým Varům pravidelně bodují, zvládli to desetkrát v řadě. Připíšou si Pardubičtí ve sváteční den všechny tři? Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechna utkání elitní české hokejové scény živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Do formy se dostávají sparťané. Čtyřikrát v řadě odjížděli z ledu jako vítězové. Jejich dalším soupeřem budou Vítkovice, kterým se ve vzájemných střetnutích výrazně nedaří. V uplynulých osmi dokázalo ostravské mužstvo bodovat v jediném. Schytají Vítky další porážku?

Parádní domácí bilanci drží Olomouc. Z pěti zápasů vytěžili Hanáci deset bodů. Rozsekají poslední Zlín? Berani jsou sice na chvostu tabulky, ale venku ani jednou nepadli v základní hrací době. Bod si odvezli z Brna a z Chomutova, kde hraje svá domácí utkání Kladno, a dva vybojovali v Liberci.

Po suverénním vítězství 6:1 na ledě Českých Budějovic hokejisté Mladé Boleslavi nadále vládnou tabulce. Zůstanou první po 9. kole? Na led Středočechů přijede předposlední Litvínov, který v uplynulých pěti zápasech připsal jediný bod. Vyhoří i tentokrát? Jestli jste přesvědčeni o výhře Šťastného a spol. pošlete na tiket kurz 1,7.

Litvínov v Bolce? To volá po handicapu!

Tipér tlo604490 v analýze s kurzem 2,13 vysvětluje, proč podle něj aktuální lídr Tipsport extraligy porazí Chemiky minimálně o dva góly. „Litvínov teď prohrává, na co sáhne. I když ten tým v principu není špatně složený, něco v něm nefunguje. Ono se to může zlomit, ale v Mladé Boleslavi to nebude. Boule letos není tým, který by dával soupeřům čuchnout. Pod Rulíkem a Paterou to funguje. Středočeši hrají rychlý hokej, mají tam šikovné kluky a jsou na vlně. Navíc to Litvínov v Boleslavi dlouhodobě moc neumí. Cheza se určitě bude chtít zvednout, ale dva dny po výplachu od Plzně nestačí na to, aby hráči dostali deku z hlavy,“ je přesvědčený tlo604490.



Necháte se inspirovat jeho doporučením?



