Tipsport extraliga: Probudí se Liberec a Litvínov? Sledujte na TV Tipsport!

Do solidní krize spadl Litvínov. Neuspěl šestkrát za sebou! V minulém duelu na stadionu vysoce favorizované Mladé Boleslavi ale fanoušci Chemiků mohli vidět jistý záblesk naděje na lepší zítřky. Hübl a spol. si odvezli bod za prohru 2:3 po nájezdech. Uloví něco i v dalším střetu? Vyzvou Kometu, na kterou mají docela příjemné vzpomínky. Posledních osm vzájemných bitev dotáhli minimálně do prodloužení. V pátek bude zajímavé sledovat i počínání první Bolky (čelí Hradci Králové) a rozjeté Sparty (představí se v Českých Budějovicích).



Chemici se chytí



Tipér cermik17 očekává smutek hokejistů Brna: „Litvínov sice tahá šestidílnou sérii porážek, ale není to tak, že by nestíhal. Ve většině těch zápasů byl herně lepším, střelecky aktivnějším mužstvem. Dělá však strašné individuální chyby a příliš se nedaří ani gólmanům. Nicméně… V úterý přišlo zlepšení, Verva urvala cenný bod z ledu lídra tabulky. Bruslařům byla minimálně vyrovnaným soupeřem. Věřím, že šňůru neúspěchů prolomí. Kometa je v současnosti průměrným týmem, spoléhá se jen na top lajnu se střelcem Muellerem.“



Necháte se inspirovat sázkařovou analýzou?



