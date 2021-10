Vyklepne Sparta Hradec popáté v řadě? Sledujte na TV Tipsport!

Poslední Berani jedou do Třince v roli jasného outsidera. Chcete poslat do hry handicap? V uplynulé sezoně Oceláři doma převálcovali Zlín dvakrát 5:2. Výhra úřadujícího mistra alespoň o dva góly je spojena s kurzem 1,57.

Kladno letos venku ještě nebodovalo. Z duelů na ledě Motoru, Energie a Bílých Tygrů navíc mají Rytíři skóre 11:17. Schytají Jágr a spol. i v Pardubicích minimálně pět gólů? Jestli jste přesvědčeni, že ano, vsaďte si s kurzem 3,33.

Kvůli volejbalovému ME mužů a tenisovému turnaji žen v Ostravě vstoupily Vítkovice do sezony sérií venkovních zápasů. Z prvních pěti vydřely šest bodů. V neděli zamíří tým trenéra Holaně do Brna, kde v předchozích pěti střetnutích dokázali Polák a spol. pokaždé bodovat. Zvládnou to i tentokrát v kurzu 2,04?

Defenzivní nuda nehrozí

„Vítkovice to v Brně nebudou mít jednoduché, protože dostávají poměrně dost gólů. Jejich defenzíva není nejlepší. Kometa na svém ledě hraje solidní hokej, ale poslední domácí zápas jí nevyšel. S Motorem prohrála 1:4. Očekávám z obou stran otevřené utkání a minimálně pět branek,“ zanalyzoval over sázkař s nickem dragi412.

