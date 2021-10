Bída Liberce a Zlína v Tipsport extralize. Kdy skončí? Sledujte na TV Tipsport!

Severočeši nasázeli v 10 zápasech pouhých 20 branek. Probudí se útok finalisty uplynulé sezony v úterý proti sedmým Českým Budějovicím? Od návratu Motoru do Tipsport extraligy v roce 2020 Liberec vyhrál všechna vzájemná utkání (3:2 po nájezdech, 7:0, 5:2 a 4:2). Vsaďte si u Tipsportu a sledujte kompletní program elitní české hokejové soutěže živě na TV Tipsport. Získejte navíc 150 Kč zdarma na první sázky!

Bída rámuje i výkony Zlína. Berani stále čekají na svůj premiérový triumf v základní hrací době. Utrpěli čtyři porážky za sebou, skóre mají 21:35 a z 10 duelů vydolovali pět bodů (předposlední Kladno jich nasbíralo osm). Změnu výsledkového kurzu zatím nepřinesla ani rezignace hlavního trenéra Roberta Svobody a nástup dua Hamrlík – Jenáček. Na druhou stranu, v neděli byli Moravané blizoučko alespoň prodloužení na ledě vedoucího celku Tipsport extraligy. Na stadionu mistrovského Třince padli 1:2. Co předvedou v Pardubicích?



Zlín pořád ve splínu



Tipér Rychlicek88 věří Východočechům: „Berani dlouhodobě patří k týmům, které hrají spíše o záchranu a nemají tak velké ambice jako právě Dynamo v letošní sezoně. To v létě přivedlo zvučné posily. Říčku, Musila, Košťálka, Hecla nebo Frodla. Aktuálně se nachází na skvělé třetí pozici a v průměru dává přes tři góly za zápas. Tip na úspěch domácích zároveň proložím počtem branek. Čekám, že jich v úterý uvidíme minimálně čtyři. Tento over by z dosavadních 10 duelů Pardubic nevyšel jen jednou.“



Necháte se inspirovat sázkařovou analýzou?



