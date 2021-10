Zvládne repre klíčový duel s Walesem?

V březnu borci se lvem na prsou za kanálem La Manche padli 0:1. Vyjde jim domácí odveta a odskočí svému soupeři, který si boj o první MS od roku 1958 zkomplikoval domácí plichtou s Estonskem? Máte jasno? Vsaďte si, a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Předchozí vzájemná konfrontace vyzněla v Cardiffu lépe pro Velšany, kteří po gólu Daniela Jamese z 81. minuty vyhráli 1:0. Na zápas nemá dobré vzpomínky Patrik Schick, jenž byl v úvodu druhé půle vyloučen. Nyní už je ale český bombarďák opět připravený a na tento duel se o víkendu naladil dvěma góly v dresu Leverkusenu. Naopak na druhé straně bude chybět největší hvězda a kapitán týmu Gareth Bale.

Alespoň jedna půle!

Největší komunita sázkařů má jasno a v drtivé většině věří české reprezentaci. Podobně to vidí i esazkar, podle kterého domácí výběr vyhraje minimálně jeden poločas v kurzu 1,43. „Belgie první místo nepustí, takže o druhý flek bude velký boj právě mezi námi a Walesem. Před půl rokem jsme zbytečně prohráli, přestože jsme měli na remízu. Nyní nás čeká domácí odveta, kterou musíme zvládnout za tři body, protože plichta by nám nepomohla. Nebude to jednoduché, avšak alespoň jedna půle bude naše,“ uvádí v analýze.

