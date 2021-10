Vrátí se Třinec do čela extraligy? Sledujte všechny zápasy na TV Tipsport

Zajímavý bude i souboj Liberce, který v týdnu ukončil sérii šesti porážek, se Spartou. Tušíte, jak nadcházející střety v elitní české hokejové soutěži dopadnou? Sledujte utkání v přímých přenosech na TV Tipsport, vsaďte si a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Třinec v základní hrací době ztratil jediné klání, na druhou stranu zapsal jen pět triumfů za maximální počet bodů. V domácím prostředí na tom žádný jiný tým není lépe. Jenže nyní zamíří na stadion Olomouce, která na vlastním ledě ve stejném počtu vystoupení urvala jen o jeden bod méně (13). Venku se Oceláři představili zatím čtyřikrát. Nejčerstvější je jejich souboj s Kladnem, který parta okolo Jaromíra Jágra rozhodla ve svůj prospěch prodloužení (4:3).

Diegom: Bude to padat

Co od nadcházející konfrontace očekává sázkař diegom? Over 4,0 gólu v kurzu 1,34. „Tento duel nemá jasného favorita. Já se rozhodl zůstat při zemi a jdu do více než čtyř zásahů. V případě, že uvidíme přesně čtyři branky, vrátí se mi vklad. A proč zrovna tato hranice? Hanáci za sebou mají osm kol, ve kterých v průměru padlo 5,3 branky, přičemž pokaždé to byly alespoň čtyři. To samé platí pro devět z deseti střetů Třince (průměrně 6 tref)," uvádí v analýze.

