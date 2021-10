Velká pardubická na TV Tipsport! Napodobí Hegnus Železníka?

Před každým dostihem si můžete koně zblízka prohlédnout v paddocku. Vsaďte si pak na vaše favority na pobočkách Tipsportu přímo v areálu nebo online z mobilu. Tipsport je hlavním partnerem dostihového sportu. Loňský triumf se pokusí obhájit Hegnus (žokej Lukáš Matuský), kterému je ale už třináct. V tomto věku dokázal Velkou pardubickou od roku 1955 vyhrát jen legendární Železník. Vyrovná se mu Hegnus s kurzem 8,5? Vsaďte si u Tipsportu a všechny české dostihy sledujte živě na TV Tipsport! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky! V široké kurzové nabídce najdete mnoho skvělých příležitostí: umístění všech koní, desítky duelů i řadu dalších. Třeba kolik koní skončí na Taxisu nebo který kůň trenéra Josefa Váni st. bude nejlépe umístěný.

Na start jednoho z nejtěžších dostihů na evropském kontinentu by se mělo postavit osmnáct koní. Do role favorita je pasován vítěz Velké pardubické z roku 2017 No Time To Lose (ž. Ondřej Velek). Dvanáctiletý hnědák, kterému vyhovuje měkčí dráha, letos vyhrál silně obsazenou I. kvalifikaci. Předvede No Time To Lose opět drtivý finiš a doběhne si pro další triumf v kurzu 4,5?

Velkým soupeřem by mu podle bookmakerů Tipsportu měl být sedmiletý Evžen (ž. Jaroslav Myška). Jeho bilance je úctyhodná. Z jedenácti překážkových startů jich ovládl osm. V roce 2019 vyhrál Cenu Vltavy a loni si připsal triumf v Ceně Labe. Teď je před Evženem debut ve Velké pardubické. Jak si vedl v kvalifikacích? V té první doběhl poslední, když závěr zřetelně vypustil, druhou ale vyhrál o osm délek! Jestli tušíte, že Evžen doběhne v neděli nejhůře třetí, pošlete na tiket kurz 1,95.

Lombargini na bedně?

Premiéra ve Velké pardubické čeká i Lombarginiho (ž. Jan Odložil). Vítěz III. kvalifikace by podle předpokladů měl být vedle Evžena a Playera hlavním konkurentem No Time To Lose. Naplní očekávání? Jeho triumf je spojen s kurzem 7,5. Tipér Tomas10652 svému favoritu hodně věří. Svezete se s ním?

Devítiletý Player loni nestačil jen na Hegnuse. I letos v jeho sedle pojede žokej Marcel Novák. Zopakují skvělé umístění a budou v cíli nejhůře druzí v kurzu 4,85? Na duel Playera s Hegnusem se zaměřil renoraines777, který věří, že tentokrát skončí lépe Player.

Zapomínat by se nemělo na Theophila (ž. Josef Bartoš). Vítěz z roku 2019, kterému více sedí tvrdší dráha, v minulé sezoně doběhl ve Velké pardubické až devátý. V květnu a na začátku září skončil ve kvalifikacích pátý a druhý. Zazáří i v neděli?

Vsadit si můžete i na to, jestli Velkou pardubickou vyhraje český (kurz 1,17), nebo zahraniční (4,45) jezdec. Dva slovenští žokejové, kteří budou na startu, to v minulosti dokázali. V roce 1992 slavil vítězství Jaroslav Brečka (Star) a loni Lukáš Matuský (Hegnus).

Určete také nejlepšího trenéra a jezdce pardubických dostihů. Vítězem bude trenér/jezdec, který o víkendu dosáhne nejvyššího počtu prvních míst. V případě shodného počtu pro více trenérů bude rozhodovat vyšší počet druhých míst, v případě další shody vyšší počet třetích míst atd.

Taxis jako konečná. Kolik koní na něm skončí?

Ikonická překážka číslo čtyři během léta prošla několika změnami. Vedle snížení a zmenšení živého plotu byl částečně zasypán příkop a doskoková hrana je výrazně pozvolnější. Překonají letos Taxis všichni?

Olaf87 očekává, že na Taxisu skončí minimálně dva koně. „Obtížnost skoku zůstává i po úpravách stejná. Kůň musí skočit stejně vysoko i daleko,“ zmiňuje v analýze s kurzem 1,85. Vidíte to stejně?

Trenér Josef Váňa st. bude mít ve Velké pardubické hned tři koně (No Time To Lose, Theophilos a Mahe King). Jestli nepochybujete o tom, že nejlépe se umístí No Time To Lose, vsaďte si v kurzu 1,8 a všechny české dostihy sledujte v přímých přenosech na TV Tipsport!

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!