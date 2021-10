Naberou Vary v Tipsport extralize vítězný kurz? Sledujte na TV Tipsport

Hokejisté Kladna byli ve čtvrtek blízko veledůležitému triumfu v základní hrací době. Teprve druhému v této sezoně Tipsport extraligy. Ještě v 50. minutě vedli nad Kometou 5:3 a zdálo se, že by to mohlo vyjít. Ne. Brno to nevzdalo. Udeřilo dvakrát v řadě v rozmezí pouhých 21 sekund, vybojovalo prodloužení a v něm rozhodl Luboš Horký. Tým Jaromíra Jágra tak z nadějně rozehrané partie bral jen bod.

Závěr víkendu nabídne i několik dalších hitů Tipsport extraligy. Mistr z Třince vyzve neméně ambiciózní Mladou Boleslav, České Budějovice narazí na Hradec Králové a Kometa se pokusí zastavit Olomouc v čele s Davidem Krejčím. Drama se rýsuje také na severu Čech. Litvínov jde na Karlovy Vary. Energie se naposledy vymanila ze spárů nepříznivých výsledků (pět porážek v řadě) a po čtvrtečním zdolání Plzně by ráda zabodovala i na ledě chemiků. Povede se jí to? Verva doma padla čtyřikrát za sebou a pokaždé dostala minimálně čtyři góly.

Flek a spol. se rozjedou

Tipér FoxOnCox ve své analýze Litvínovu nevěří (v kurzu 2,9): „Vary už nějaký čas jedou v pěkných šňůrách. Buď jim to jde hodně, jsou schopné ubruslit kohokoliv a Novotný mužstvo podrží. Nebo mají série, kdy to prostě nefunguje. Herně si Západočeši vedou dobře. Na to, že vlastně obměnili úplně celou obranu a zůstal jen skelet... Kluci se ale pomalu sehrávají. Budou lepší než v minulém ročníku. Chemici měli super start do sezony, pořád se však spoléhají na ty samé zkušené hráče. To není cesta k dlouhodobému úspěchu.“



