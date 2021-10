Fotbalová neděle: Slavia, Plzeň, Jablonec i Sparta! Sledujte na TV Tipsport

Obě pražská „S“ si budou chtít zvýšit sebevědomí. Letenští po porážce s Lyonem (3:4) hostí Mladou Boleslav a Slavia míří do Českých Budějovic napravit další nevydařené vystoupení, tentokrát v Haifě s tamním Maccabi (0:1). Kdo se bude radovat? Vsaďte si u Tipsportu, sledujte všechny zápasy první ligy v přímých přenosech na TV Tipsport a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Velká pozornost bude jistě upřena do Štruncových sadů, kde tamní Plzeň přivítá Jablonec. Viktoria v 11 kolech získala 30 bodů, za což vděčí i nejlepší ligové defenzivě. Směrem dopředu už to taková sláva není, ale na výhry to stačí. Těch má v lize na svém kontě už pět v řadě, přičemž všechny byly jednobrankovým rozdílem ve skóre. To na Střelnici mají o poznání méně důvodů ke spokojenosti. V Konferenční lize sice ve třech kolech shrábli čtyři body, ale na domácí scéně je to bída. V elitní soutěži naplno nebodovali čtyřikrát v řadě (0-3-1). V loňské sezoně však se Západočechy ani jednou nepadli (1-1-0).

Sejme Sparta Bolku počtvrté v řadě?

Sparta proti Lyonu předvedla velmi solidní výkon a nechybělo moc a slavný francouzský celek mohla obrat o body. Během první půle se dostala dokonce do dvoubrankového vedení, ale v závěru úvodního dějství inkasovala a po změně stran vyfasovala další tři branky. V nastaveném čase pak už jen mírnil porážku Ladislav Krejčí mladší. Proti Mladé Boleslavi bude chtít zapsat čtvrtou ligovou výhru v řadě, ale ani Středočeši na tom aktuálně po dvou triumfech za sebou nejsou nejhůř.

Co od tohoto souboje očekává jsimoncic? Oslavy v kabině domácích a minimálně dva přesné zásahy v kurzu 1,56. „Sparta má formu a vyhrává jeden zápas za druhým. Pokud chce dohnat Plzeň, nemůže si dovolit ztráty. Ale i hosté jsou v dobrém rozpoložení. Gólů dávají více než například Viktoria. V šesti z předchozích sedmi vzájemných konfrontací padly alespoň tři branky, přičemž pět z nich ovládli rudí včetně předešlých tří,“ uvádí v analýze.

