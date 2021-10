Body pro Boleslav, Plzeň a Kometu? Historie není proti

Nyní vyzve Olomouc v čele s Davidem Krejčím, která ve čtvrtek vynulovala Mladou Boleslav 2:0 a na Jandačovu jednotku ztrácí jen tři body. Vsaďte si u Tipsportu a sledujte všechny zápasy elitní české hokejové soutěže v přímých přenosech na TV Tipsport. Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Bruslaři zbrojí na Pardubice. V neděli se tak máme na co těšit. Oba týmy válčí o čelo tabulky! Přání Bolky? Vyladit koncovku. V posledních dvou duelech totiž vyšla střelecky zcela naprázdno. S mužstvem možná trochu zamávala absence útočníka Davida Šťastného. Kanonýr Středočechů (v loňské sezoně byl s 26 góly čtvrtým top snajprem základní části) bude vinou zdravotních patálií několik týdnů mimo. A co prozrazuje bilance vzájemných utkání? Mladá Boleslav vykolejila Dynamo v pěti z předchozích šesti střetů.



Nedělní program Tipsport extraligy nabídne i moravské derby mezi Zlínem a Brnem. V něm půjde mimo jiné o to, zda Berani konečně Kometu porazí. Nepovedlo se jim to v devíti soutěžních zápasech v řadě. Na led vyjedou také Karlovy Vary, které se pokusí zdolat Vítkovice, Bílí Tygři z Liberce jdou na Litvínov a už od 13 hodin Plzeň narazí na mistrovský Třinec. Budou se radovat Západočeši? V poslední době platí, že když se proti sobě postaví právě Indiáni a Slezané, uspěje domácí tým (stalo se to 11x z předchozích 12 duelů).



Takže… Jednička?



Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!