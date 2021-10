Hokejový šlágr: Sparta míří do Třince! Sledujte na TV Tipsport!

Čtyřikrát po sobě nezvítězili, přitom třikrát padli až v prodloužení. Hodně zajímavý bude i souboj Mladé Boleslavi s Plzní. Tušíte, kdo se bude radovat? Vsaďte si u Tipsportu, sledujte Tipsport extraligu v přímých přenosech na TV Tipsport a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Vzájemné zápasy Třince a Sparty bývají v posledních letech hodně ofenzivní. V pěti z předešlých šesti střetnutí padlo nejméně šest branek, v polovině září se v Praze radovali hosté po jedenáctigólové přestřelce 7:4. Na vlastním ledě Oceláři Spartě nasázeli třikrát v řadě vždy alespoň čtyři fíky. Budou mít Třinečtí správně seřízená mířidla i nyní? Pro minimálně čtyři přesné zásahy domácího výběru vypsali bookmakeři Tipsportu kurz 2,77.

Další ofenzivní nášup v Boleslavi?

Šestá Mladá Boleslav přivítá Plzeň, která se před Středočechy v posledních týdnech dostala v tabulce. Bruslaři totiž z uplynulých čtyři zápasů získali pouhý bod, kdežto indiáni devět. I vzájemné konfrontace těchto soupeřů diváky baví. Pětkrát v řadě se oba celky dokázaly prosadit nejméně dvakrát. Zopakují si to i nyní ve městě automobilů? Pošlete do hry kurz 1,72.

Kladno se po sérii pěti proher v řadě trochu zvedlo a z minulých čtyř kol získalo šest bodů. Uspěje i v bitvě s Libercem? Největší komunita sázkařů tomu příliš nevěří, když výrazně favorizuje Bílé Tygry a podobně to vidí i bookmakeři, kteří na triumf Severočechů vypsali kurz 1,95. Co vy na to? Jdete do toho?

