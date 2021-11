TV Tipsport: Oktagon v Pardubicích! Komu věří hvězdy MMA?

O titul v bantamové váze si to rozdají Filip Macek a Dán Jonas Mågård. Získá pás šampiona domácí jednička v této hmotnostní kategorii? O show v kleci se kromě nich postará i mnoho jiných zápasníků a bojovnic. Založte si účet u Tipsportu, vsaďte si a sledujte kompletní program turnaje na východě Čech živě na TV Tipsport.



Na Oktagonu Prime 4 se v bantamové váze ukáže i nejslavnější česká fighterka Lucie Pudilová, která se postaví Polce Martě Waliczekové. Drama slibuje také střet Roberta Bryczeka se Zdeňkem Polívkou ve střední váze. Polský bijec má za sebou bitvy s Kertészem, Silvou nebo Britem a Polívka na Oktagonu 28 ukončil (TKO) po 82 vteřinách Američana Spicelyho. „Welterovka“ pak nabídne duel Christiana Jungwirtha s Denisem Farkašem, v lehké váze uvidíme střet František Fodor vs. Matouš Kohout a v catchweight do 73 kg vyzve legenda českého MMA Jaroslav „Jubox“ Pokorný Miloše Janičiče.



Akci v Pardubicích pečlivě zmapovaly hvězdy komunity sázkařů. Mach Muradov jde proti Polívkovi a Kohoutovi, David Dvořák ukázal na Bahníka a Pokorného a Rony Paradeiser ve své analýze míní, že vystoupení Pudilové bude ukončeno na body nebo technickým rozhodnutím. „Bryczek je zkušenější, podstoupil duely s top fightery. Věřím, že si to pohlídá, odkontroluje a zvítězí. Zdeněk navíc nemá takovou fyzičku," říká zápasník UFC Muradov. „Viděl jsem Pokorného, v jaký je formě, jak se připravuje. Dává tomu všechno. Vůbec o něm nepochybuju," hlásí další člen nejprestižnější bojové organizace světa s přezdívkou Undertaker.



