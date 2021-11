Rozstřílejí Češi Kuvajt? Kdo postoupí na MS?

Česká reprezentace odehraje závěrečný duel ve skupině až v úterý 16. listopadu. Před soubojem s Estonskem výběr trenéra Šilhavého čeká přátelské utkání s Kuvajtem. Potvrdí Souček a spol. roli jasného favorita? Registrujte se u Tipsportu, vsaďte si a v průběhu utkání sázejte live! Získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

V jaké jsou Češi situaci? Na vedoucí Belgii už nedosáhnou a na druhém místě mají stejný počet bodů jako třetí Wales. Ostrované ale mají zápas s Běloruskem k dobru a kvalifikaci zakončí doma s Belgií.

Místo na světovém šampionátu už mají jisté Dánsko s Německem. Několik dalších týmů je hodně blízko, k vidění ale budou také zápasy, ve kterých půjde o vše. Jedním takovým bude nedělní bitva Portugalsko - Srbsko. Grády bude mít také páteční střetnutí Itálie se Švýcarskem. Obě mužstva mají na kontě čtrnáct bodů a první vzájemný duel skončil bezbrankovou remízou. Vykope Squadra azzurra postup?

Na dosah od místenky na MS jsou fotbalisté Francie. Stačí jim zaváhání Finska a Ukrajiny, vítězství nad Kazachstánem ale přinese jistotu. Zamotaná situace je ve skupině B. O tom, kdo zamíří do Kataru a kdo do baráže, rozhodne zřejmě až nedělní souboj Španělska se Švédskem. Bez šance ale nejsou ani Řekové, kteří doma Seveřany porazili 2:1 a ve Španělsku remizovali 1:1. Padne La Roja v Soluni v kurzu 7,32 nebo si odveze tři body s kurzem 1,44?

V pátek mohou slavit postup Angličané. Stačí jim porazit Albánii. Ve skupině G je situace mnohem vyrovnanější. Nizozemsko má 19 bodů, Norsko 17 a Turecko 15. V neděli se Oranjes utkají s Bosnou a Hercegovinou, rozuzlení ale nejspíš přinese až úterní zápas Nizozemsko - Norsko.

Jestli fotbalisté Ruska a Chorvatska potvrdí ve čtvrtek v duelech s Kyprem resp. Maltou role jasných favoritů, zakončí skupinu H jejich přímý souboj o postup. Zvítězí Modrič a spol. nebo je Rusové pošlou do baráže?

O druhé místo v další skupině, a tím také o možnost zabojovat o MS v baráži, se poperou Rumunsko (13 b), Severní Makedonie (12) a Arménie (12). Vsaďte si na vaše favority!

„Kuvajt je v žebříčku FIFA až ve druhé stovce, lépe jsou na tom i Šalamounovy ostrovy. I když trenér Šilhavý nasadí béčkovou sestavu a do hry pošle kohokoliv, stále by tam měl být obrovský rozdíl ve výkonnosti. Myslím, že zápas by měl být jasně ve prospěch našeho národního týmu, který by klidně mohl vstřelit alespoň čtyři branky,“ rozebral přátelské utkání Česko - Kuvajt Karlos112.

