Parádní zásahy v live sázkách i trefená devítizápasová akovka

V Tiket aréně je k vidění celá řada parádních výher z předzápasových i live sázek, ve kterých se zaskvěl například majkl73. Ten za 5 tisíc korun ukázal na plichtu v druhé portugalské lize mezi Nacionalem a Chavesem ve chvíli, kdy z vymezeného času už moc nezbývalo a domácí prohrávali 0:1. V 94. minutě se jim ovšem podařilo vyrovnat a tiket s kurzem 11 zabarvit dozelena. Majkl73 díky tomu shrábnul parádních 55 000 Kč. Také jste přišli na chuť live sázkám? Vsaďte si u Tipsportu a získejte 150 Kč zdarma na první sázky!

A to zdaleka nebylo vše. Úterní zápas mezi Operáriem PR a Remem v druhé brazilské lize sledoval i chrast92. Dlouho to vypadalo na bezbrankovou plichtu. S ní se ale tipér nechtěl smířit a po změně stran osolil jedničku za úctyhodných 25 tisíc korun. A za svou odvahu byl odměněn. Na trefu z 63. minuty domácí navázali dalším přesným zásahem v 90. minutě a bylo vymalováno. Výhru 67 500 Kč už chrastovi92 nepokazila ani proměněná penalta hostů z nastavení.

To cadis09 o výsledcích rozhodl ještě před úvodním hvizdem. Do akovky naládoval devět zápasů (pět fotbalů a čtyři hokeje). Za deset litrů útočil na 154 600 Kč. Těch se ale bohužel nedočkal. Přitom, kdyby svým tipům věřil do puntíku, mohl se radovat. V souboji Huracanu s Argentinos v elitní argentinské lize očekával maximálně dva góly. Dlouho před závěrečným hvizdem ale tuto příležitost uzavřel a nemusel se s ní již stresovat. Když sudí naposledy za stavu 1:1 foukl do píšťalky, nemohl se za svůj krok pochválit. Ani tak ale smutnit nemusel, na konto mu připlula částka 92 900 Kč!

Co si z nabídky vyberete vy?

Založte si účet u Tipsportu online bez návštěvy pobočky a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zdarma 150 Kč na své první sázky!