UFC: Holloway má rudo před očima. Zničí pantera? Sledujte na TV Tipsport

V dlouho očekávaném střetu, který se měl původně uskutečnit v létě (Holloway se však zranil), se do sebe pustí jednička a trojka pérové váhy. Havajská superstar a ikona nejprestižnější bojové organizace světa naposledy (v lednu) zdolala ve fantastickém fightu Calvina Kattara, ve kterém zapsala rekord UFC v počtu signifikantních úderů.



S triumfem v zádech jde do hitu hlavní karty i Rodríguez. To se ale psal říjen 2019. Tehdy mexický panter zdolal Jeremyho Stephense. Projeví se pauza na jeho výkonu? Motivaci pro nadcházející srážku mají oba borci jasně danou: Je velmi pravděpodobné, že vítěz duelu „Blessed" (celková bilance v MMA 22-6) vs. „El Pantera" (13-2) se stane vyzyvatelem šampiona v pérové váze. Pás nyní drží Alexander Volkanovski. Pikantní je, že právě Holloway s králem divize z Austrálie v bitvách o titul dvakrát prohrál (2019 a 2020). Dostane šanci na odplatu?



V sobotu se v kleci ukáže mnohem více zápasníků a bojovnic. Třeba sázkař s nickem blackbeltmma zanalyzoval výhru Felicia Spencerové nad Leah Letsonovou a porážku Liany Jojuové s Cortney Caseyovou. V obou případech s maximální důvěrou. „Felicia je jednoznačná favoritka. Má více zkušeností a střetů s velmi těžkými soupeřkami. Těmi nejlepšími! Musím také zmínit ještě jeden důležitý fakt: Leah nestála v ringu tři roky." Cortney.



