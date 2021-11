Ligový hit živě: Slovácko vs. Sparta!

Lépe jsou na tom Pražané, kteří se před svého soka v minulém kole díky lépe zvládnuté šestigólové přestřelce s Teplicemi dostali, když využili jeho remízy s Karvinou. Nyní si to spolu rozdají o třetí flek a za jistých okolností mohou oba atakovat první příčku Slavie. Ta zakončí víkendový program domácím soubojem s Jabloncem, který nezvládá českou i evropskou scénu zároveň a v soutěži mu před tímto kolem patřila až 12. příčka. Kdo se bude radovat? Vsaďte si u Tipsportu, sledujte první ligu v přímých přenosech na TV Tipsport a získejte navíc 150 Kč zdarma na své první sázky!

Dvě remízy v řadě v základní hrací době zapsalo Slovácko. V obou případech u toho paradoxně byla letos hodně marná Karviná. Nejprve po návratu z karantény ambiciózní partu obrala v lize (2:2), aby ji následně potrápila i v poháru (1:1), ve kterém ale nakonec přeci jen favorit svou úlohu zvládl a v prodloužení mohl slavit postup. I fotbalisté z Letné se představili na pohárové scéně, ale na úplně jiné. V Evropské lize zamířili do Lyonu, kde ovšem propadli a po třech inkasovaných brankách v druhé půli padli 0:3.

Sparta to zvládne

„Pro Spartu to bude těžké. Podobně jako loni i letos míří ke konci podzimu na Slovácko. Před rokem to skončilo poměrně šťastnou výhrou hostů, ale nyní to budou mít ještě složitější. Domácí totiž na vlastním hřišti šlapou, vyhrávají a kluci mají formu. Kvalita je ovšem jednoznačně na straně týmu kouče Pavla Vrby. Pokud to Pražané myslí s útokem na titul vážně, musí zvládat zápasy jako je tento. Není potřeba aby to byl krásný fotbal, důležité jsou body,“ uvádí v analýze na triumf hostů v kurzu 2,28 erben.

Založte si účet u Tipsportu a získejte vstupní bonus až 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!