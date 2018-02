Zvládne Plzeň jarní start v Evropské lize? Tipér Kubiczek1 je na cestě za výhrou 2 912 437 Kč

Po úvodních osmifinálových mačích Ligy mistrů naskočí do evropských pohárů i Viktoria Plzeň, kterou čeká pořádná fuška v Bělehradu proti Partizanu. Sázkaři to vidí na hodně vyrovnaný zápas.

Viktoria Plzeň zahájí dnes večer jarní sezónu pěkně zostra. Do Bělehradu se totiž jede poprat o nadějný výsledek do domácí odvety v prvním kole play off Evropské ligy. Partizan je sice hodně nepříjemný soupeř, ale tipéři rozjetou Viktorii vůbec nepodceňují. Naopak, podle největší komunity sázkařů to vypadá na hodně vyrovnaný mač. 42 % tipů míří na domácí v kurzu 2,61:1, ale hned 37 dalších procent má na své straně Plzeň za kurz 2,87:1.

Podpoří Bělehrad cestu za milióny?

Optimisticky to pro Plzeň vidí i tipér johnynz. Ten ve své analýze připomíná: „Plzeň si pod Vrbou dokázala poradit i s výrazně lepšími soupeři, než je bělehradský celek. Podle mě si toto utkání pohlídají a neprohrají." Nesouhlasí s ním ale jeho kolega s přezdívkou Kubiczek1CR. Ten sestavil docela zajímavý mix, kde nechybí úspěch Martiny Sáblíkové na 5000 m, triumf Brazilců na MS ve fotbale, ale taky třeba úspěšná kandidatura Jiřího Drahoše do Senátu. Na tiket pak ještě doplnil výhru Partizanu v prvním zápase a celkově má našlápnuto k parádní výhře 2 914 437 Kč.

Inspirujte se v Tiket aréně!

Podívejte se do Tiket arény a inspirujte se nejlepšími tikety od zkušených sázkařů, nebo se sami pochlubte svými úspěchy.

Založte si ZDE účet u Tipsportu k internetovému sázení a získejte vstupní bonus 50 000 Kč! Navíc dostanete zcela zdarma 150 Kč na své první sázky!