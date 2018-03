Dnes nás čeká další šlágr osmifinále. Chelsea se bude snažit obrátit souboj s Barcelonou a naopak Bayern si pojede do Istanbulu pohlídat luxusní náskok.

Na Nou Camp se nejezdí vyhrát! Výlet Bayernu do pekla a šedesát tisíc na tiketu

Ani jeden z týmů, který si do z prvního zápasu přenesl výrazný náskok, nedokázal odvetu zvládnout v podobném duchu. Liverpool doma zahrál bezgólovou plichtu a Citizens dokonce prohráli s Basilejí. Třetím týmem, který jde do odvety v pohodlné pozici, je Bayern. Ten si před pekelné fanoušky v Istanbulu přivezl výsledek 5:0 a tipéři věří, že to bude právě německý mistr, kdo zlomí prokletí rozhodnuté série a vyhraje i druhý zápas. V kurzu 1,6:1 mu věří 95 % sázkařů.

Malátná Chelsea odvetu nezvládne

Chelsea sice doma s Barcou uhrála docela slušnou remízu 1:1, ale sázkaři jednoznačně věří Kataláncům. V kurzu 1:41:1 je to plných 98 % tipů. Na postup Messiho a spol. má vsazeno i borec s přezdívkou jirka43210, který míří na 60 250 Kč.

