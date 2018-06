Životní rozhodnutí! Tipér Sobbos využil cash out ve správný čas a kasíroval 4 473 619 Kč

Tenis, fotbal ale i finálová bitva NHL. Mix čtrnácti zápasů poslal minulý týden do hry tipér s přezdívkou Sobbos za symbolických 3 333Kč. Postupně pak mohl sledovat, jak mu jedna za druhou přibývají na tiketu zelené fajfky. Nemýlil se v devíti tenisových mačích a správně tipnul i méně než 5,5 gólů ve druhém zápasu finálové série Stanley Cupu.

Záchranná brzda a cesta na dovolenou

Na zeleném pažitu pak začalo pořádné sázkařské drama. Nejprve byla ve hře Ghana, která v kurzu 4,98:1 dokázala porazit Japonce připravující se na MS. Pak byly na řadě noční souboje v MLS, kde zejména Dallas musel máknout, protože v kurzu 5,3:1 Sobbos tipoval, že Texasané vyhrají ale inkasují. Třináct zelených zářezů a zbýval jediný, výhra Nizozemců nad Slovenskem.

To byl ten správný čas, kdy si nechat vyplatit už tak úžasnou výhru. Správnost životního rozhodnutí potvrdil večerní zápas, který skončil remízou a místo výhry 4 473 619 korun by tak zůstaly oči pro pláč. Nestalo se, a Sobbos tak podle vlastních slov oslaví první cash out v životě pořádnou dovolenou!

