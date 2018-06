Skupina smrti startuje! Vsaďte si na MS a získejte 1 000 Kč zdarma

Argentina vyzve islandské Vikingy a Chorvatsko se utká s nigerijskými orly. Nabitá skupina D startuje a je na co se těšit. Naskočte do největší komunity sázkařů, kde na vás čeká historicky největší odměna – 1 000 Kč pro nové hráče!

Zabojují mistři Evropy proti předpokladům?

Les Albicetes jdou do zápasu s Islandem jako jednoznační favorité. Drtivá většina tiketů nese jejich výhru v kurzu 1,33:1. Rovnou v handicapu je do hry poslal borec s přezdívkou lakomy8, který míří na výhru 385 200 Kč. V analýze připomíná Gooner007, proč Messi a spol. vlétnou už do prvního mače: „Argentina ví, že toto je duel pravdy. Nigérie nebude slabší než Island a nechávat vše na duel s Chorvatskem, to by se taky nemuselo vyplatit."

No a právě Chorvati jdou do zápasu s Nigérií taky jako jasní favorité sázkařů. Plných 95 % jich má na tiketu výhru Modriče a spol. v kurzu 1,7:1

