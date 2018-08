Znovu tahanice o peníze pro brněnskou Velkou cenu. Spolek nedostal z ministerstva ještě ani korunu

Po dvou klidných letech se brněnská Velká cena znovu potýká s finančními problémy. Spolek pro Grand Prix ČR, který podnik zařazený do seriálu MS silničních motocyklů, pořádá už třetím rokem, má ze slíbených dotací na kontě pouze dvacet miliónů korun od Jihomoravského kraje a deset miliónů z brněnské radnice. Jenže rozpočet akce činí kolem 170 miliónů, přičemž částku sto čtyři milióny spolkne zalistovací poplatek promotérovi seriálu.

Z původně dohodnutých sedmdesáti miliónů od Ministerstva školství a tělovýchovy mají organizátoři nakonec dostat pouze 39 miliónů. „Ale ani ty ještě nedorazily, na účtu nemáme z ministerstva ani korunu. Přitom jsme zařazeni do neinvestičního programu podpory významných sportovních akcí," nechápe brněnský primátor Petr Vokřál.

Z vyjádření ministerstva vyplývá, že Spolek Moto GP žádal o celkovou dotaci 100 miliónů korun, jenže na základě hodnotících kritérií mu z rozpočtové kapitoly MŠMT byla přidělena jen ve zmíněné výši. „Při vzájemné součinnosti Spolek mohl obdržet těch 39 miliónů nejpozději do 15. července. Jako příjemce měl provést jediný úkon, a to upravit rozpočet akce tak, aby byl v souladu se schválenou dotací," sděluje ministerstvo.

Velkou cenu může převzít třeba Maďarsko

Nad tím představitelé Spolku ale jen kroutí hlavou. „Dostali jsme skutečně řadu požadavků na úpravu rozpočtu. Jenže to je skoro nemožné. Jediné, co může být jinak, je výše příjmu ze vstupného. Jinak jsou to všechno standardní částky, které se prakticky nedají změnit," vysvětluje Vokřál.

Navíc vyjadřuje přesvědčení, že finanční přínos brněnské Grand Prix je pro celou Českou republiku značný. „Vzhledem k obrovskému počtu návštěvníků na ní stát pokaždé vydělá až 200 miliónů korun," nechal si spočítat. „Nehledě na to, že jde o veliké zviditelnění Česka a Brna ve světě," dodává.

Ministerstvo ale viní z průtahu Spolek. „Navzdory intenzivní denní komunikaci mezi ministerstvem a tajemníkem Spolku Svobodou se dokumenty potřebné k vyplacení dotace objevily na podatelně až ve středu odpoledne," stojí v tiskovém prohlášení, které médiím rozeslalo Oddělení vnějších vztahů a komunikace ministerstva.

Vokřála alespoň trochu uklidňuje, že se brněnská Grand Prix koná v režimu akce obecného hospodářského zájmu. „V takovém případě by měl stát po vyúčtování akce rozdíl doplatit," tvrdí primátor. Současnou nejistotu už však nechce zažívat. „Takhle se to řešit nedá. Je to velké memento pro příští rok, vláda musí říct jasné slovo. Navíc ztrácíme důvěru Dorny, která je promotérem mistrovství světa. Jsou tu státy, které jsou ochotny pořadatelství od nás ihned převzít. Třeba Maďarsko," přiznává Vokřál.