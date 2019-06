Skvělá bitva. Kornfeil se dostal na bednu, v Assenu dojel i s penalizací třetí

Okruh Assen v Nizozemí je speciálním místem v kalendáři závodů MotoGP. Závodí se zde od roku 1949. "Když jsem dostal tu penalizaci, snažil jsem se udělat co největší náskok. Čekal jsem tři kola, a když jsem viděl, že ta mezera je dost velká, šel jsem na to a byla to perfektní strategie. I s tímhle novým pravidlem jsem se dokázal dostat na pódium. Byla to skvělá bitva, jsem velmi šťastný," radoval se v televizním rozhovoru Kornfeil.

Šestadvacetiletý Kornfeil dosud v mistrovství světa skončil lépe jen v britské Grand Prix 2015 a o rok později v Malajsii. Třetí místo vybojoval před čtyřmi lety ve Valencii a vloni v Brně.

Český jezdec Jakub Kornfeil obsadil v motocyklové Velké ceně Nizozemska třetí místo.

Peter Dejong, ČTK/AP

"Jsem moc rád, že všechno funguje a že máme dobrý základ pro zítřejší závod. Rozdíly v Assenu jsou vždycky malé, takže stát se může cokoliv. Každopádně je super, že čelo máme na dosah už na startovním roštu, což musím zítra proměnit v co nejvíc bodů do šampionátu," řekl český závodník po tréninku v sobotu. Stalo se.

Podruhé v kariéře bodoval jeho kolega z týmu Redox PrüstelGP Filip Salač, na 14. místě o příčku vylepšil výsledek z květnové Velké ceny Francie. Závod v Assenu vyhrál Ital Tony Arbolino, který má jako první v sezoně na kontě dva triumfy.