Hukot v Mostě, nepolapitelný Němec je pro šampióna o něco blíž

Jen ve čtvrtém závodě se pilot týmu Buggyra na stupně vítězů nedostal, dojel čtvrtý.

„Když bych měl shrnout celý víkend, tak jedním slovem - paráda. Musím divákům vyseknout poklonu, fandili, co to šlo. V sobotu to byl opravdu hukot," pochvaluje si Adam Lacko, který si v Mostě upevnil postavení na druhé pozici. Na prvního Hahna ztrácí 48 bodů.

Evropský šampionát bude pokračovat šestým dílem za dva týdny v belgickém Zolderu.