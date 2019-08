Tänak míří na Německé rallye za obhajobou, vede o půl minuty

Tovární jezdec Škody Jan Kopecký, čerstvý mistr republiky, se posunul na 11. místo a vede třídu WRC2. V neděli absolvují jezdci čtyři závěrečné rychlostní zkoušky.

V pátek i dnes dopoledne s Tänakem vyrovnaně bojoval Belgičan Thierry Neuville, jenže po technických potížích na obávané Panzerplatte klesl se ztrátou minuty a půl na páté místo. Ještě hůř je na tom šestinásobný mistr světa Sébastien Ogier, který je až osmý.

Tänak si naopak liboval, jak mu dnes toyota jela. "Byl to čistý, pohodový den. Thierry na nás tlačil, ale na Panzerplatte nám to potom vyšlo o dost lépe. Nějaké chyby na tak těžké trati uděláte taky, to je jasné, ale povedlo se nám je minimalizovat," řekl estonský pilot.