Loprais vyhrál Morocco Desert Challenge mezi kamióny i absolutně

Osm etap a téměř dva a půl tisíce kilometrů, nezačalo pro Lopraise nejlépe - musel řešit v jedné etapě tři defekty. Nakonec ale získal tři etapová vítězství a s náskokem 23 minut vyhrál v ostré konkurenci třiatřiceti kamionů před Nizozemcem Martinem van den Brinkem.

„Myslím si, že je to pro nás velké zadostiučinění. Přijeli jsme sem hlavně testovat a chtěli jsme po autě především spolehlivost a rychlost. To vše se tady podařilo a vyhráli jsme. Moc děkuji klukům v kabině a mechanikům a všem našim partnerům, kteří nám zde umožnili startovat," řekl hned po dojezdu do Oujdy Aleš Loprais a připomněl, že část trati vedla místy, kudy projížděl slavný africký Dakar, který jeho strýc Karel šestkrát vyhrál

https://www.facebook.com/AlesLopraisDakarLive/posts/1742811265811388

„Představoval jsem si, že to z pohledu techniky bude horší. Chvíli nás trápily snímače, ale jinak to proběhlo v pořádku. Defekty samozřejmě k tak náročné soutěži patří. Za mě super. Těším se na pokračování," uvedl palubní mechanik Petr Pokora, který startoval v Lopraisem v jedné kabině poprvé.

„Byla to velmi krásná soutěž, ale také velmi náročná. Každý den jsme jeli lépe a lépe a dostali se až do vedení. Aleš a mechanici dělali skvělou práci, já jsem také spokojený a našim výsledkem je toto skvělé vítězství," cituje informace týmu, kterou má Sport.cz k dispozici španělského navigátora Ferrana Marco Alcayna.

Aleš Loprais se svojí posádkou vyhrál nejenom hodnocení kamionů, ale jeho celkový čas 31:02:08 hod stačil také na vítězství absolutní. „Tento závod patří do naší mise Dakar 2019 a je moc příjemní sbírat taková vítězství. Bylo to velmi tvrdé africké dobrodružství ale pro nás velmi úspěšné, protože je zlaté," dodal Aleš Loprais.