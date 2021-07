Ostatní: levoruká hráčka s velkým citem pro míč, ráda používá kraťasy, ale brzdí ji častá zranění; s tenisem začala ve čtyřech letech pod vedením svého otce; v roce 2015 se stala juniorskou světovou jedničkou ve dvouhře, v téže kategorii vyhrála dva grandslamy ve čtyřhře; na okruhu WTA debutovala talentovaná tenistka v dubnu 2015, o dva roky později získala jako sedmnáctiletá v Bielu premiérový a dosud jediný titul; ve stejném roce si poprvé zahrála ve Fed Cupu; na předloňském French Open postoupila jako nenasazená hráčka až do finále, kde nestačila na Australanku Ashleigh Bartyovou, poté měla kvůli zranění zápěstí půlroční pauzu; jejím letošním maximem na okruhu je lednové semifinále na Yarra Valley Classic, na Australian Open i Roland Garros postoupila do osmifinále; do Tokia se kvalifikovala díky tzv. chráněnému žebříčku na úkor Karolíny Muchové, která byla v aktuálním pořadí před Vondroušovou; od května ji trénuje Jan Mertl, v týmu dlouhodobě působí i Jiří Hřebec, který s ní ale necestuje na turnaje; jejím tenisovým vzorem je Švýcar Roger Federer, na prize money si dosud vydělala přes čtyři miliony dolarů.