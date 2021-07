Španělská výprava měla dosud na kontě dvě stříbra a jeden bronz. Fernández s Gálvezovou ale při premiéře mixu v programu her dominovali jak v kvalifikaci, tak i v následném finále. Ačkoliv Gálvezová netrefila osm terčů, její parťák minul jen jednou z 25 ran. Fernándezovi, který v individuální soutěži při triumfu Jiřího Liptáka a Davida Kosteleckého obsadil deváté místo, tak v součtu s kvalifikací ulétl jen jediný terč ze sta.

Radost ale zavládla i u poražených finalistů, protože Berti a Perilliová získali historicky první stříbro pro svou zemi na OH. Perilliová již před pár dny vybojovala pro San Marino první medaili v dějinách, když skončila v soutěži jednotlivkyň třetí.

"Soutěžit s Fátimou je strašně snadné a je to pro mě jako sen. Necítil jsem ani tlak z toho, že jsem na olympijském závodě. Už spolu závodíme v jednom týmu pět nebo šest let. Sedí nám to. Je to pro nás víceméně taková přátelská záležitost," usmál se v rozhovoru s novináři Fernández. "Ze začátku se mi nedařilo, ale trenér mě povzbudil, že i tak odvádím dobrou práci. Netrefovala jsem dobře kvůli světlu, které mi svítilo do očí. Zbytek závodu už byl v pořádku," doplnila Gálvezová.

Radost zavládla i u poražených finalistů, protože Berti a Perilliová získali historicky první stříbro pro svou zemi na OH. Perilliová již ve čtvrtek vybojovala pro San Marino první medaili v dějinách díky bronzu v individuální soutěži. "Jsem strašně šťastná. Nejen za medaili, ale i za výkon, který jsme předvedli," uvedla.

Výjimečné momenty prožíval i Berti. Nepatří k profesionálním střelcům a v civilním životě pracuje jako právník. "I proto to bylo pro mě zvláštní. Od doby, co jsem se před více než měsícem dozvěděl, že pojedu na olympiádu, jsem trénoval každý den nebo alespoň třikrát do týdne. Nebylo snadné najít rovnováhu mezi prací a přípravou," řekl Berti.

Od svých kolegů se ale moc gratulací nedočká. "Právníci na sebe tak trochu žárlí, takže mi k tomu asi nic neřeknou," usmál se. S kariérou právníka končit nechce. "Musím se nějak uživit. Kdybych se měl stát profesionálním střelcem, určitě bych si nevydělal tolik peněz, abych mohl zároveň žít spokojený život," dodal Berti.

Burrows a Bernauová porazili v souboji o bronz slovenské duo Erik Varga, Zuzana Rehák Štefečeková po dodatečném rozstřelu. Do nerozhodného stavu 42:42 se dostali poté, co zlatá olympijská šampionka Rehák Štefečeková chybovala v poslední sérii třikrát z pěti ran.