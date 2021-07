Jaké bylo z vašeho pohledu Bářino první velké finále na světové akci?

Velmi dobře si rozvrhla síly. Trénovaly jsme na to, aby dokázala udržet všechny padesátky hluboko pod třicet vteřin. A to se jí podařilo. Byl to ideální závod, který jsem si užila. Mnohem víc jsem prožívala ty dva předtím, postupy nebyly samozřejmostí.

A váš dojem, když dohmátla v novém osobním rekordu 1:55,45 min.? Včerejší maximum ze semifinále posunula o dalších 69 setin...

To mi spadla brada. Tréninkové časy naznačovaly, že půjde pod 1:56. To byl velký cíl. Ale že půjde takhle hluboko, to mě hodně překvapilo.

🤩 ŠESTÁ! Fantastická Bára Seemanová v novém českém rekordu. Gratulujeme! 🏊🏼‍♀️ pic.twitter.com/VwLcSQ9f8K — Český olympijský tým (@olympijskytym) July 28, 2021

Co za takovým zlepšením je?

Myslím si, že jsme si přes situaci, která nyní je, dobře srovnaly tréninkové plány. Přestaly dohady, jestli je priorita dvoustovka, stovka nebo čtyřstovka. Věděly jsme jasně, že pracujeme na dvoustovce a kam trénink směřovat. Poprvé se mi také povedlo v závěru ladit její formu tři týdny. To se mi ještě nikdy nepodařilo, pokaždé do toho něco skočilo. Teď hrála finální příprava obrovskou roli.

Jak vlastně vypadá pověstné ladění formy?

Jde o mix věcí. Musí si dobře odpočinout, ale ne moc, protože dvoustovka je v podstatě dlouhý sprint. Musí si dobře najet tempa, hodně pracujeme na dílčích časech ve dvoustovce. Velmi dobře jsme pracovaly i se suchou přípravou, které už bylo méně, ale pořád jsme byli s kondičním trenérem ve spojení. A skvělá byla i regenerace, fyzioterapeutka dělala první poslední. Všechno krásně klaplo dohromady.

Absolvuje plavec danou distanci i v ostrém závodním tempu?

Jezdíme simulovaný závod. Mimochodem ten poslední ukazoval na podobný čas. Respektive to bylo ještě lepší, než co Bára ve finále zaplavala. Víme, že tam ještě je rezerva.

V Tokiu Báru dělilo od medaile tři čtvrtě sekundy. Kolik je to práce?

Tři roky? (smích s jasným odkazem na OH v Paříži 2024) Je to hodně práce. Teď už se pohybujeme v top časech a nepoleze to dolů po vteřinách. Berte to tak, že letošní sezona začala v září 2020 a Bára byla na čase 1:57,2. Teď jsme na 1:55,4. Uvědomujeme si, že takhle rychle to několik příštích let postupovat nemusí. Ale budeme se snažit tlačit to dolů. Další cíl je pod 1:55.

Dá se jednoduše vysvětlit, co stojí za Bářinou výjimečností?

Je těžké to jednoduše shrnout. Začíná to u talentu, důležité bylo dobré vedení odmala, roli hraje genetika, je štíhlá a dobře stavěná. Kromě toho je strašně poctivá a pracovitá, neznám od ní odfláknutý trénink. A má strašně dobré mentální nastavení. Nezaobírá se okolím, nesrovnává se. Jiným svěřencům pořád opakuju, aby je nepředběhl chtíč být ten nejlepší. To v sobě Bára vůbec nemá, jde za tím zdravě.

Plavkyně Barbora Seemanová se zlatou medailí z ME 2021 v Budapešti a její trenérka Petra Škábová.

Vlastimil Vacek, Právo

A recept na psychickou pohodu? Bára je od začátku her neuvěřitelně nad věcí...

Nestresujeme se navzájem. Už mě úplně vytáčeli lidi, jak pořád opakovali Tohle je olympijský rok. My jsme si řekli už dávno, že sousloví olympijský rok vypouštíme z repertoáru. Samozřejmě to má každý v hlavě, ale víme, za čím si jdeme, a nemusíme to pořád dokola opakovat a stresovat se tím.