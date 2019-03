Diamantová revoluce! Přijdou české hvězdy o peníze? A co bude se Zlatou tretrou?

Až se v květnu rozběhne seriál mítinků Diamantové ligy, bude to naposledy, kdy ho atletičtí fanoušci uvidí v současné podobě. Mezinárodní atletická federace IAAF spolu se zástupci mítinků schválila od roku 2020 poměrně revoluční změny, které se dotknou i české špičky.

O proměně prestižního seriálu, který však dlouhodobě hledá optimální podobu, se hovoří už delší dobu. Po uplynutí stávajícího kontraktu pak přijde prostor k obměně. Sníží se počet mítinků. Aktuálně jich je čtrnáct a seriál končí dvěma finálovými podniky – v polovině disciplín se o vítězi diamantové trofeje rozhoduje v Curychu, v polovině v Bruselu.

Jediné finále

Nyní mítinků zůstane tucet a jediný bude finálový pro všechny disciplíny. Neznamená to však, že by z aktuální sestavy musely vypadnout jen dvě města. Adeptů na zařazení do elitní společnosti je více.

Sprinterka Veronica Campbellová-Brownová na atletickém mítinku Zlatá tretra v Ostravě.

Jan Handrejch, Právo

„Je patrný zájem ze silných ekonomických regionů, aby měly svého zástupce. Ať už z Japonska, kde sídlí několik významných sponzorů IAAF, či z Německa, zejména po úspěchu loňského mistrovství Evropy v Berlíně," připomíná Alfons Juck, manažer elitních atletů i mítinku Zlatá tretra.

Právě ostravský podnik svojí sportovní i organizační kvalitou už řadu let nezaostává za některými mítinky Diamantové ligy, a tak by rovněž mohl pomýšlet na účast mezi smetánkou. „Pro Zlatou tretru je důležité, že bude jasně nastavený systém kritérií, jak mítinky hodnotit, a především to nebude uzavřená společnost. Řadu kritérií Tretra už teď překračuje, v dalších jdeme svou cestou optimální pro Ostravu a celý region, neboť jsme ničím nebyli nuceni danou oblast upravovat směrem k Diamantové lize,“ připomíná Juck.

Mítinky se zkrátí

Změnou projde i samotný program mítinků, hlavní program by se měl vejít do 90 minut místo stávajících dvou hodin. A tak z 32 disciplín, v nichž se bojuje o diamanty (kromě kladiva a závodů na 10 000 m všechny „stadionové“), zůstane 24 rozdělených rovnoměrně mezi muže a ženy.

Které vypadnou? To v tuhle chvíli není jasné, zveřejněna byla jen informace, že nejdelším během bude závod na 3000 metrů. „Rozhodneme, které nejatraktivnější disciplíny jsou nejlepší výkladní skříní našeho sportu,“ uvedl výkonný ředitel IAAF Jon Ridgeon.

Oštěpařka Nikola Ogrodníková při triumfu v předprogramu Zlaté tretry.

Vlastimil Vacek, Právo

Co to znamená v praxi? „Předpokládám, že spíše než běhů se to dotkne technických disciplín,“ říká Juck. Mimo Diamantovou ligu tak mohou skončit soutěže v hodu diskem, které se už teď konaly většinou v předprogramu, ale i oštěpem, parádní české disciplíně. Vždyť Barbora Špotáková, Jakub Vadlejch i Vítězslav Veselý dokázali seriál opakovaně ovládnout.

Pomůže si Ostrava?

„Samozřejmě to atlety, kteří byli zvyklí na Diamantovou ligu, bude mrzet, ale zase je to šance pro mítinky spadající do druhé nejvyšší kategorie, kde je teď Zlatá tretra, uspořádat soutěže těch opravdu nejlepších,“ připomíná Juck.

Atleti z disciplín mimo Diamantovou ligu tak nedosáhnou na lukrativnější finanční prémie v elitním seriálu, složitější budou mít pozici i v nově zavedeném světovém žebříčku při porovnávání mezi disciplínami. Diamantová liga je mezi mítinky hodnocena nejvýše.

Celý seriál by ale měl být flexibilnější, a tak by mítinky i disciplíny mohly „sestupovat a postupovat“ každou sezonu.