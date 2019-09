Pivot Patrik Auda měl po dnešní výhře 91:76 nad Tureckem na mistrovství světa v Číně jasno. Čeští basketbalisté v základní skupině předváděli výborné výkony a postup do osmifinále a s ním spojenou jistotu účasti v olympijské kvalifikaci si zasloužili.

Čeští basketbalisté se radují z postupu do další fáze mistrovství světa

Auda se pod důležité vítězství podepsal 16 body a s devíti doskoky ho jen kousek dělil od double double. Pro hráče francouzského Boulazacu šlo o nejpovedenější duel na turnaji. Při výhře 89:76 nad Japonskem si připsal šest bodů a při porážce 67:88 s obhájci titulu z USA čtyři body.

"Sám jsem si byl vědom, že v těch dvou předchozích utkáních jsem nehrál tak dobře, jak bych mohl," řekl novinářům Auda. "Každopádně pokaždé se snažím ze sebe dostat co nejvíc. Přestože se mi někdy nedaří, hodím to rychle za hlavu a svědomitě se připravuji na další zápas. Abych pomohl týmu, jak nejlépe mohu," prohlásil.

Ng Han Guan, ČTK/AP

Proti Turecku to vyšlo dokonale a česká reprezentace, která na mistrovství startuje v samostatné historii poprvé, zaznamenala nečekaný úspěch. "Je to neuvěřitelné. Myslím si, že jsme celkově zahráli ve skupině výborný basket. Výkony jsme ukázali, že si postup zasloužíme," uvedl Auda.

Na Turcích se podle něj podepsal náročný zápas s pětinásobnými mistry světa z USA, ve kterém Američané v úterý zvítězili 93:92 až po prodloužení. "Stálo je to hodně fyzických a hlavně psychických sil. Prohra na ně měla určitě dopad. My jsme to odhadli a snažili jsme se toho využít," prohlásil.

Čeští basketbalisté předvedli proti Turecku bojovný výkon

(ČBF/Václav Mudra)

Český tým měl až na pomalejší rozjezd dnešní duel v Šanghaji pod kontrolou. S výjimkou úplného závěru, kdy už Turci hráli na velké riziko, náskok reprezentace narostl až na jedenáct bodů. "Na začátku jsme ztráceli pět bodů, ale pak jsme to rychle otočili. A prakticky až na jeden moment už jsme je do vedení nepustili," uvedl Auda.

"To je muselo srážet dolů a postupem času bylo vidět, že jim ubývají síly. My jsme se po utkání s Japonskem cítili výborně, čehož jsme chtěli využít," dodal. "V těžkých momentech jsme zachovali chladnou hlavu a nezačali jsme vymýšlet nic šíleného. V obraně jsme hráli tvrdě a v útoku trpělivě," shrnul český reprezentant.

K výhře podle Audy pomohla i změna taktiky. Proti Japonsku se tým mohl spolehnout na střelbu za tři body, proti Turecku však dominoval pod oběma koši. "Je jasné, že si nás chtěli Turci na perimetru pohlídat. Tak jsme trochu změnili taktiku. Namixovali jsme do toho dvojky, čímž jsme je možná trochu zaskočili. A když to padá, tak je těžké nás zastavit," prohlásil.