Jihoafrický ultramaratonec Ryan Sanders si připsal obdivuhodný výkon. Kolem svého domu nedaleko Kapského Města uběhl na jeden zátah vzdálenost 100 mil (160,9 km). Zabralo mu to 26 hodin a 27 minut. Na jeho úctyhodný sportovní počin se můžete podívat ve videu níže.

Sanders svou osobní výzvu opatřil hashtagem #HomeRun a nahrál na sociální sítě. Nekonečnou pouť kolem vlastního domu zahájil v čtvrt na dvě v noci a na milník 161 kilometrů doběhl o jeden den dvě hodiny a 27 minut později.

Okruh, který Sanders bezpočetněkrát oběhl, měřil 110 metrů a jeho součástí bylo stoupaní po schodech. Na nich Jihoafričan zdolal převýšení celkem 4 500 metrů. To je, jako by vyběhl zhruba do poloviny Mount Everestu.

„Teď si můžu na chvíli odpočinout a nemusím dělat žádný pětikilometrový zahradní běh nebo něco podobného," žertoval Sanders v narážce na různé internetové výzvy, které se jeho výkonu ani zdaleka nepřiblížily.

Sanders je úspěšným závodníkem v ultramaratonech a v dálkových bězích. Je držitelem rekordního času na podniku Drakensberg Grand Traverse. Pěšky pokořil velkou himalájskou stezku a vyhrál největší dálkové závody na všech kontinentech.