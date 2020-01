Nejlepší výsledek od triumfu Koukalové a spol., česká naděje vytáhla štafetu o sedm míst

K mocnému útoku ve štafetě juniorek zavelela na druhém úseku Tereza Voborníková, která je se zkušenou Vítkovou ve hře o volné páté místo v týmu pro únorové MS dospělých v Anterselvě.

Od Petry Suché přebírala na dvanáctém místě, Kláře Polednové odevzdávala pátá po druhém nejlepším výkonu na svém úseku. Tereza Vinklárková atakovala čtvrté místo. Předběhla německou finišmanku, ale nakonec zase klesla.

„Holky zajela svá maxima. To jsem po nich chtěl a těší mě, že to všechny zvládly. Páté místo je hodně dobrý výsledek. Vždyť až do finiše bojovaly o čtvrtou pozici a za medailí zůstaly jen o 15 sekund!," hodnotil trenér Aleš Lejsek pro biatlon.cz. „Opravdu mám radost, a věřím, že holky taky. Nemají se za co stydět, naopak mohou být na sebe pyšné."

Na stupních skončily Francie, Rusko a Norsko.

Ze sestavy juniorů začal Vítězslav Hornig na desátém místě, Mikuláš Karlík vytáhl tým na pátou příčku, Tomáš Mikyska vyslal na devátém místě do finiše Jakuba Štvrteckého, který skončil šestý.

„Měli jsme na startu hodně silnou sestavu... Šesté místo je, ale stejné jako dosáhli Ti samí kluci před rokem na Slovensku. Myslím, že i oni chtěli skončit výše, než jak se nakonec závod vyvinul," uvedl pro biatlonový web trenér Michael Málek.

Vyhráli Rusové před Němci a Francouzi.