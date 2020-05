Sexy Koukalová šokuje: Svačina na střeše? Oči fanoušků však směřovaly jinam

Jako biatlonistka dosáhla Gabriela Koukalová všeho. Dvakrát se stala mistryní světa, dvě stříbra přivezla i z olympiády v Soči. Fanoušky navíc bavila zpěvem a vtipnými epizodami poněkud ztřeštěné a zmatkující hvězdy.

A v podobném duchu pokračuje i po skončení kariéry. Ve svém posledním příspěvku na Instagramu publikovala video, ve kterém se "chlubí" tím, že zapomněla svačinu na střeše svého auta.

"Čau. Já vím, že to už vypadá divně, že mám spoustu historek spojených s autem, ale komu z vás se stalo tohle: Jako svačina na střeše? Zjistila jsem to po dvou kilometrech. Už jsem si myslela, že se to se mnou zlepší, ale pořád nic. Doufám, že pokud jste něco nechali na střeše, že to u vás dopadlo stejně dobře," říká česká šampionka na videu.

Čtenáře však kromě tradičně výborně vypadající biatlonistky zaujal více než jogurt na střeše auta pohled do odhaleného výstřihu "Gabči". Česká biatlonová legenda prostě ví, jak zaujmout.