Moravcovi při sprintu skvěle vyšla střelba, průměrný běh ho srazil na konec elitní desítky

I přes jednu chybu na střelnici vyhrál Nor Johannes Thingnes Bö, který byl nejrychlejší v běhu a připsal si sedmý triumf v sezóně. Druhý skončil lídr seriálu Francouz Martin Fourcade. Bö snížil jeho náskok na 38 bodů.

Zatímco Moravec střílel bezchybně, Michal Šlesingr musel na dvě trestná kola a skončil na 55. místě. Stíhačku pojede ještě osmapadesátý Adam Václavík, který udělal čtyři chyby. Michal Krčmář skončil na 62. místě a Lukáš Kristejn 81.

Pro Moravce je desáté místo sezónním maximem ve sprintu, a to hlavně díky přesné střelbě. "Šel jsem do toho střelecky a jsem moc rád, že jsem byl schopen se ponaučit a nezopakoval chyby, které dělaly o den dříve holky," řekl.

Běžecky za nejlepšími zaostal, měl až padesátý čas. "Tady je to vždycky těžký. Na dně se silami jsem nebyl, ale byl to průměrný den, to tady nestačí," prohlásil. Od rána navíc řešil bolavou krční páteř. "Roman (fyzioterapeut Karpíšek) se s tím pokoušel něco dělat a bylo to o hodně lepší, ale trošku mě to limitovalo. Člověk na to myslí a není to takové uvolnění, ale jinak byl závod super," uvedl trojnásobný olympijský medailista.

Po druhém místu z vytrvalostního závodu v Ruhpoldingu se Moravec necelý měsíc před olympiádou dostal podruhé v zimě do elitní desítky.

"Ondra dal dvě nuly a má desáté místo, s tímhle výsledkem jsme hodně spokojeni. Navázal na skvělé výsledky, které předváděl po Novém roce a doufáme, že to takhle půjde dál," řekl trenér mužů Michael Málek České televizi.

V sobotu jsou na pořadu stíhací závody. Mezi ženami vyrazí Veronika Vítková na desetikilometrovou trať z třetího místa, muže čeká 12,5 km.