Bude to drama! Finále čeští biatlonisté kvůli bojkotu škrtli. Udrží kvótu?

Žádné překvapení. Do zbytku bojů ve Světovém poháru jdou čeští biatlonisté v olympijské sestavě. Necelé dva týdny po olympiádě v Koreji se ve finském Kontiolahti představí z žen Veronika Vítková, Jessica Jislová, Eva Puskarčíková a Veronika Zvařičová. Závodit bude kvintet mužů Michal Krčmář, Ondřej Moravec, Jaroslav Soukup, Michal Šlesingr a Adam Václavík.

Markéta Davidová, taktéž olympionička a čerstvá juniorská mistryně světa ve stíhačce z Otepää, se k týmu připojí po odpočinku až o týden později v dalších závodech na Holmenkollenu v Oslu.

A tím to pro české biatlonisty končí. Finále v Ťumeni bojkotují kvůlli dopingovým skandálům v ruském sportu. Cíl je tedy jasný. Zajistit si co nejvíce bodů a klidu pro chvíle, kdy už jim nebude zbývat nic jiného, než na dálku sledovat výkony soupeřů.

Boj o body do Poháru národů

Jde o důležitou záležitost. Na základě výsledků SP bude určena kvóta pro příští ročník seriálu.

„Naší ambicí v obou kategoriích je posbírat co nejvíce bodů do Poháru národů," podotýká šéftrenér reprezentace Ondřej Rybář pro biatlon.cz.

Právě pořadí Poháru národů určuje kvóty startujících pro nadcházející sezónu. Hraniční pro šest účastníků z jedné země v každém závodě je páté místo, pro pět biatlonistů desátá příčka. A ta je českým cílem. Výchozí pozici pro její udržení Češi nemají špatnou.

Ženy jsou v Poháru národů zatím osmé a mají to blíže k místu sedmému (Švédsko 3509 bodů) než devátému, na kterém je Bělorusko (3410). Proti jedenáctému Švýcarsku jsou na tom o 363 bodů lépe.

Mužům patři též osmá příčka, ale situace pro ně není tak příznivá, jak potvrzuje tabulka. Na jedenáctou Ukrajinu mají k dobru jen 154 bodů. Může to být pořádné drama, které nakonec nebudou moci ovlivnit. A pád mimo desítku znamená jen čtyři startující v jednom závodě SP. Nepříjemnost pro zemi, kde biatlon vyrostl v extrémně sledované ambiciózní odvětví. Okleštění se český tým chce vyhnout. I při plánovaném bojkotu, ke kterému se další země nijak masově nepřipojují a můžou nakonec poskočit v pořadí výš.

Pohár národů ve SP v biatlonu, postavení Česka: Ženy 7. Švédsko 3509 bodů 8. ČR 3461 9. Bělorusko 3410 10. Polsko 3104 11. Švýcarsko 3098 Muži 7. Švédsko 3293 bodů 8. ČR 3108 9. Švýcarsko 3098 10. Slovinsko 2976 11. Ukrajina 2954

Místa v závodech SP podle pořadí v Poháru národů: 1.-5. místo 6 startujících z jedné země 6.-10 místo 5 startujících z jedné země 11.-17. místo 4 startující z jedné země 18.-23. místo 3 startující z jedné země

Z programu ve Finsku se do Poháru národů budou počítat sprinty, smíšené štafety (mixy) a štafety smíšených dvojic (singly). Ze závodů jednotlivců se podle pravidel počítá ještě vytrvalostní závod, ten ovšem už do konce seriálu na programu není.

V Norsku pak jsou na programu opět sprinty, a také štafety v jednotlivých kategoriích. Celkem se tedy pro každou kategorii jedná o pět závodů do Poháru národů. V Ťumeni jsou na programu za započítávaných disciplín už jen sprinty.

Za vítězství ve štafetách je 420 bodů, za šesté místo 290, za desáté ještě 220. V obou smíšených štafetách se body pro kategorii půlí. U jednotlivců platí zvláštní bodování. Zatímco do SP bere vítěz 60 bodů (druhý 54, třetí 48, čtvrtý 43, pátý 40, šestý 38, sedmý 36, osmý 34, devátý 32, desátý 31 a pak sestupně po bodu do 40. místa.), do Poháru národů 160 (154, 148, 143, 140, 138, 136, 134, 132, 131 dál sestupně po bodu). Započítávají se výsledky tří nejlepších z jedné země v závodě.

V Kontiolahti se začíná ve čtvrtek 8. března od 17:45 sprintem mužů na 10 km. O den později ve stejném čase odstartují ke sprintu na 7,5 km ženy.