Český biatlon přichází o nejzářivější hvězdu. Příští sezónu nebudu závodit, potvrdila Koukalová

Žádný comeback se nekoná! Závodní pauza Gabriely Koukalové se protahuje. Osmadvacetiletá biatlonistka to prozradila během jarního úklidu - akce Ukliďme svět, ukliďme Česko, jejíž je patronkou. „V tuhle chvíli si absolutně nedovedu představit, že bych se ještě někdy vrátila,“ dokonce prohlásila exkluzivně pro Sport.cz. Jak své rozhodnutí zdůvodňuje, to se dozvíte v našem videu.

Olympijská sezóna byla bez Koukalové, hlavní česká hvězda zůstala před startovací branou. A to dlouhé měsíce. Oficiálním důvodem byly problémy s lýtky, nicméně do médií pronikly zprávy, že v českém týmu není vše zalité sluncem. Hovořilo se zejména o tréninkovém pojetí.

„Nejsem ukřivděná, nikoho z ničeho neobviňuji a neházím špínu na biatlon," uvedla před týdny, ač její odpovědi mohly takový dojem vzbuzovat. „Ujišťuji, že to tak skutečně není," tvrdila.

Problémy neustaly

V polovině ledna nejlepší česká sportovkyně za rok 2017 oznámila, že bitvy pod pěti kruhy v Pchjongčchangu opravdu neabsolvuje. Smutek, zklamání. Držitelka kompletní sady medailí z loňského mistrovství světa a vítězka Světového poháru 2015/2016 proto v této sezóně neabsolvovala jediný závod. „Bolest mi zatím nedovoluje jezdit v nejvyšší intenzitě a pomalu se bohužel nezávodí," okomentovala svůj zdravotní stav na začátku roku.

"Bohužel se to táhne strašně dlouho. Ať hledáme příčiny jakékoli, tak tam prostě zdravotní problém je. Ani nejsem schopen říct, jak dlouho potrvá stav, kdy budeme muset velice improvizovat, a netěší mě to. I psychických sil ubývá, a i Gábina toho má v tomto směru taky dost," nechal se slyšet v říjnu šéftrenér Ondřej Rybář. Tehdy všichni věřili, světlo na konci tunelu se ale neobjevilo.

"Ať to dopadne jakkoliv, přijmu to. Je to osud," řekla Koukalová také o svém nezávodění. Nyní má jasno, příští rok se jí čeští fanoušci opět nedočkají. A později?