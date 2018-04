Drsná zpověď Koukalové: Anorexie, bulimie, zvracela i osmkrát denně

Obletovaná hvězda, oblíbenec fanoušků, nedotknutelná sběratelka českých úspěchů a medailí. Superlativy se hrnuly na biatlonistku Gabrielu Koukalovou ze všech stran. Teď ovšem hvězda šokovala veřejnost. Nejprve uvedla pro Sport.cz, že vynechá i následující sezónu. Teď pro změnu pro Magazín MF DNES uvedla, že trpěla deset let anorexií.

Z neskutečné zpovědi české reprezentantky mrazí v zádech, vždyť fanoušci v úspěšných chvílích viděli „svoji Gábinu" jako usměvavou ženu, která je možná trochu roztržitá, sem tam málem nestihne start, nebo zapomene hůlky. Nebála se je na sociálních sítích zásobovat událostmi, jež ten který den zažila a fandové hltali každé slovo. Biatlonistka jim ukazovala, že je obyčejným smrtelníkem, který má problémy stejně jako kdokoliv jiný.

Jenže teď vyšla na povrch realita, která ukazuje nejlepší českou sportovkyni roku 2017 v úplně jiném světle. Všechno podle médií mohl způsobit trenér juniorské reprezentace, který tehdy mladé Gabriele Soukalové vyčinil kvůli nadváze. „Úplně dobře asi neodhadl, jak se chovat k dospívajícím holkám a co způsobí, když mladé závodnici řekne, že jsem tlustá jako prase," prozradila biatlonistka s tím, že jednou jí kouč dokonce hodil jídlo do záchodu.

Věci nabraly rychlý spád a závodnice zkoušela různé diety, aby zhubla a trenér byl spokojený. Došlo to tak daleko, že zvracela třeba osmkrát za den, jindy nasadila jídelníček modelek a jedla odličovací tampóny namočené ve vodě. Nic jiného do sebe nedokázala dostat. I tak ale v roce 2014 brala na olympiádě v ruském Soči dvě medaile a veřejnost oslavovala hvězdu. Nikdo neměl tušení, co se děje.

Po Soči přibrala jedenáct kilo

Nakonec po Soči přibrala jedenáct kilo, což odstartovalo snahu snížit váhu. Dostavily se však příznaky tu anorexie či jindy bulimie. Její manžel Petr Koukal, bývalý reprezentant v badmintonu, ji dovedl za expertem na výživovou a medicínskou intervenci. A před startem soutěží v sezóně 2015/16 se zdálo, že je Koukalová fit, vyhrála Světový pohár. Svět ležel české reprezentantce u nohou a Česko si užívalo biatlonové horečky.

Jenže před olympijskou sezónou začaly zdravotní trable ničit Koukalovou znovu. Byly sice jiného charakteru, nicméně ji na trať nepustily a nic netušící fanoušci se divili, co se to děje. Teď šla známá sportovkyně s pravdou ven a šokovala veřejnost. A tak je už nyní jasné, že ani v následující sezóně nebude Koukalová závodit. A možná už nikdy...

„V tuhle chvíli si absolutně nedovedu představit, že bych se ještě někdy vrátila," uvedla pro Sport.cz o víkendu.