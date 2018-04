Reprezentační kolega píše Koukalové: Do knihy se vloudily nepřesnosti

Biatlonista Michal Šlesingr se pustil do upřesňování některých informací, o kterých se ve své knize zmiňuje Gabriela Koukalová. Pro mnohé jsou vyjádření závodnice třaskavým zbožím. Její donedávna reprezentační kolega se pustil do hodnocení některých sdělení, které předložila čtenářům přímo prostřednictvím knihy ,Jiná´ či v článcích, v nichž jsou citovány vybrané pasáže.

Šlesingr se v posledních letech stavěl do role bojovníka za čistotu biatlonu. Před časem na sebe upozornil coby jeden z autorů protidopingové petice. Právě nepřesnosti kolem ní jej přiměly ozvat se.

„Přesto, že si cením uznání, kterého se mi od Gábiny dostalo, rád bych některé věci, které v článku zazněly a jsou zřejmě i obsahem knihy, uvedl na pravou míru," píše Šlesingr na Facebooku v reakci na věty, které z knihy zveřejnil web tn.cz.

https://www.facebook.com/michalslesingr/posts/10156198344192970

„Petice, kterou jsme iniciovali a ve které jsme žádali tvrdší, demotivující tresty za doping, byla výsledkem společného úsilí více sportovců, nikoli jen mého," upřesňuje.

Velkou práci podle českého závodníka odvedl Lowell Bailey. „Také Tim Burke a Martin Fourcade byli nápomocnI. Další nepřesnostÍ, která se Gabče vloudila do jejích pamětí, je konstatování, že naši petici podepsal tým RF. Ruští sportovci a trenéři si vytvořili vlastní petici, která sice vycházela z naší petice, nicméně přilepili k ní ještě zákaz terapeutických výjimek," líčí detaily. „Ačkoli bych třeba i s jejich názorem na TUE (terapeutické výjimky) souhlasil, toto není věc, kterou je možné žádat peticí od IBU, protože je to kompetence WADA, a proto jsme je na to upozornili a znovu jim nabídli podepsat naši originální petici, což odmítli."

Nejvíce jej ovšem zaskočilo tvrzení, že zmíněnou petici nepodepsal slavný Ole Einar Björndalen. „Není pravdivé a cítím povinnost na toto upozornit. Ačkoli se mi leckdy jeho přístup nezdál dostatečný a měl jsem k němu často výhrady, v tomto konkrétním případě byl skutečně OEB (Björndalen) jediným členem norské reprezentace, který petici PODEPSAL!," dodává zvýrazněnými písmeny.